Apple abrirá en Berlín el primer Developer Center de Europa: así conectará directamente con desarrolladores de apps

A escasos cinco días de que Apple celebre uno de sus eventos más importantes del año, la conferencia de desarrolladores WWDC, la compañía ha anunciado el primer Apple Developer Center en Europa.

En estas nuevas instalaciones, que abrirán en Berlín a final de año, ofrecerán a los desarrolladores acceso a herramientas, talleres y apoyo individual por parte de la empresa. Una forma de estar conectado directamente con los responsables de desarrollo de apps y soluciones.

La idea de la compañía es que sea un lugar de encuentro para equipos de todos los tamaños y en todas las etapas del desarrollo de apps y pueda servir como base para sesiones presenciales, talleres y reuniones individuales.

"El calendario de actividades será un reflejo de la diversidad y la creatividad de los programadores de Europa y les ayudará a perfeccionar sus habilidades y a mejorar el diseño, la calidad y el rendimiento de sus apps para iOS, iPadOS, macOS, tvOS, visionOS y watchOS", explica la empresa.

El centro dispone además de espacios de consultoría y laboratorios dedicados donde se ofrecerá apoyo práctico de los equipos de expertos de Apple en varios idiomas.

Render del Apple Developer Center de Europa

Está ubicado en el distrito de Mitte, en el corazón del ecosistema de empresas y startups de Berlín, y estas instalaciones se unen a los Developer Centers que la empresa ya tiene en Bengaluru, Shanghái, Singapur y, por supuesto, Cupertino.

Apple ha querido resaltar el papel europeo en el desarrollo de aplicaciones y es que "solo en 2025, las tiendas de Europa recibieron una media de más de 150 millones de usuarios semanales, lo que permitió a desarrolladores de todos los niveles hacer crecer su negocio y llegar a nuevos clientes".

Apple Developer Center de Europa Apple

La empresa recuerda además que los emprendedores del sector también tienen acceso al App Store Small Business Program, que ofrece una comisión reducida del 15% para favorecer la innovación continua en las apps sin importar el tamaño.

"Europa acoge a una extraordinaria comunidad de desarrolladores que están creando apps que fomentan la conexión, la creatividad y la innovación", ha dicho Susan Prescott, vicepresidenta de Relaciones con Desarrolladores Internacionales de Apple, quien añadió que "siempre hemos creído que, cuando los desarrolladores tienen las herramientas y los recursos adecuados para hacer su mejor trabajo, suceden cosas increíbles. Este centro se basa en esa idea, y ya tenemos muchas ganas de ver qué será lo próximo que cree la comunidad".

Apple Design Awards

Precisamente, un día antes de dar a conocer este nuevo centro en Europa, la compañía anunció los ganadores de los Apple Design Awards, el reconocimiento a 12 aplicaciones y juegos destacados que serán reconocidos durante el WWDC 26.

Los ganadores de este año incluyen a equipos de desarrollo de todo el mundo que, "con su trabajo, demuestran innovación, nivel artístico y excelencia técnica en el diseño de apps y juegos", con la particularidad de que hay varios representantes europeos

Estos ganadores han sido seleccionados entre 36 finalistas internacionales, "todos con apps que ofrecen experiencias excepcionales".

En concreto, los ganadores europeos han sido Grug, de Países Bajos; Is This Seat Taken?, de la empresa española Poti Poti Studio; Moonlitt: fases de la Luna, del desarrollador italiano Flipping Hues Srls; así como Pine Hearts del desarrollador Hyper Luminal Games Limited de Reino Unido.

"Los ganadores de los Apple Design Awards de este año son un gran ejemplo de cómo los desarrolladores están creando experiencias excepcionales", ha explicado Susan Prescott, vicepresidenta de Relaciones con Desarrolladores Internacionales de Apple.

"Con sus prestaciones intuitivas y sus llamativas mecánicas, estas apps y juegos son una muestra de las grandes posibilidades de nuestra plataforma. Es un verdadero orgullo poder rendir homenaje a estos desarrolladores, y agradecemos su compromiso por enriquecer la vida de las personas estén donde estén", destacó Prescott.