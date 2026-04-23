Apple celebra el español con una exposición única: los manuscritos de canciones que han hecho historia en España

Apple Music y el Instituto Cervantes se han unido por tercer año consecutivo para celebrar la Semana Cervantina. Lo hacen en esta ocasión con la exposición Las mejores letras en español, una muestra de manuscritos originales de algunas de las canciones más importantes de la música popular reciente.

Estos manuscritos son piezas únicas en las que se puede ver cómo variados artistas españoles —que van de José Luis Perales a Estopa pasando por Amaral, Antonio Vega, El Chojin, Pau Donés o Arde Bogotá— escribieron algunas de sus canciones más icónicas.

Cedidos para la ocasión por sus artistas o herederos, este proyecto tiene como objetivo la difusión y celebración de la lengua española, vehículo de creación para letristas y compositores en todos los géneros y estilos musicales.

Pedro Guerra con el manuscrito de 'Contamíname' Chema Flores

En esta exposición, los esbozos originales de canciones bien conocidas adquieren un valor cultural y documental, al tiempo que constituyen un testimonio íntimo del proceso de creación del artista. Los hay de todo tipo. Desde libretas de anillas ordenadas y pasadas posteriormente a limpio, a hojas dobladas con "tachones, arrepentimientos y anotaciones".

Se crea un vínculo que revela la peculiaridad de los estilos caligráficos de sus autores y el carácter, así como la elección de los soportes y papeles empleados donde la inspiración les ha pillado. Y es que en esta exposición se puede observar cómo cada canción es un proceso distinto, su forma de encontrar la forma y la palabra exacta.

Además de ver la caligrafía y el proceso creativo del artista, en la exposición también se puede acceder a un código QR que lleva a una lista de Apple Music donde se puede acceder a audios personales de autores y herederos que contextualizan cada obra.

Así por ejemplo, José Luis Perales cuenta cómo Y cómo es él, Eva Amaral relata el proceso de creación de El Universo sobre mí o Juanma Latorre, autor y compositor en Vetusta Morla, habla en torno a Puñalada trapera.

"Nos enorgullece colaborar con el Instituto Cervantes, por tercer año consecutivo, para celebrar la música en español, en esta ocasión con una fantástica exposición de manuscritos de letras que nunca antes se han mostrado al público", ha comentado Christopher Moser, director sénior de Servicios de Apple.

"Apple Music es el mejor lugar para descubrir, compartir o incluso cantar estas y muchas más letras. Este es un nuevo ejemplo de nuestro compromiso por celebrar a los artistas, poner en valor la cultura local y ofrecer experiencias innovadoras a los fans de la música", puntualizó Moser.

Manuscrito de 'Que se llama Soledad' de Sabina Chema Flores

Por su parte Luis García Montero, director del Instituto Cervantes, se ha alegrado de renovar "por tercer año consecutivo nuestra colaboración con Apple Music en el marco de la Semana Cervantina, consolidando una alianza que sitúa la música en español como un espacio privilegiado de creación y difusión de nuestra lengua".

"Con Las mejores letras en español, damos un paso más en este proyecto común, poniendo el foco en el origen de las canciones como es la escritura; ese lugar donde la experiencia encuentra palabras y la lengua se convierte en forma de expresión de la emoción. Esta exposición reúne manuscritos originales que nos permiten acercarnos a algo poco visible como es el trabajo de escribir una canción", sentenció el director de la institución.

La exposición estará abierta al público en la sede del Instituto Cervantes en la Calle Alcalá, 49 de Madrid hasta el 21 de junio con entrada gratuita hasta completar el aforo.