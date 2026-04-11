Regreso de Artemis II a la Tierra, en directo | Final de misión: los astronautas sanos y salvos sobre el Pacífico
Siga la última hora sobre el amerizaje de la cápsula Orión en el Pacífico.
Más información: Artemis II inicia la vuelta a la Tierra tras llevar al hombre más lejos que nunca y ver "lo que nadie ha visto antes" de la Luna
Artemis II vuelve a casa. La cápsula Orion ha iniciado la operación de regreso a la Tierra después de una misión que le ha llevado a estar 10 días en el Espacio donde su tripulación ha podido ver la cara oculta de la Luna viendo lo que ningún ser humano ha visto antes.
Los cuatro astronautas, Reid Wiseman, Christina Koch, Victor Glover y Jeremy Hansen, no sólo han tenido vistas privilegiadas del satélite, sino que han sido las personas que más lejos han estado jamás de la Tierra. Hoy tienen un nuevo reto.
La NASA encara hoy 13 minutos críticos de reingreso una vez que la cápsula entra a la atmósfera terrestre, que culminará con un amerizaje de la cápsula Orion a "un par de cientos de millas" de la costa de San Diego (California) en el Océano Pacífico.
Pondrán así fin a un viaje de 1.110.000 kilómetros. Desde allí, equipos de la NASA y del ejército estadounidense extraerán a la tripulación de Orion y la trasladarán en helicóptero al USS John P. Murtha.
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Jared Isaacman, administrador de la NASA: "No puedo estar más orgulloso"
"No puedo estar más orgulloso de todos los trabajadores, del esfuerzo, de las largas noches", ha declarado Jared Isaacman, administrador de la NASA . "Del trabajo duro de todo un país que ha contribuido a este increíble momento".
"El Jared niño no puede creer lo que acabamos de ver", ha indicado un visiblemente emocionado Isaacman, que se encuentra a bordo del USS John P. Murtha, el buque de la Navy que acogerá a los astronautas durante su reconocimiento médico.
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El rescate durará una hora
Según ha informado la NASA, la maniobra de rescate por parte del personal especializado durará aproximadamente una hora. En ese tiempo, cada uno de los astronautas será extraído de Orion y subido a una embarcación.
El siguiente paso será el embarque en un helicóptero, que los acercará al USS John P. Murtha para un reconocimiento médico postvuelo.
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Orion y los astronautas, sanos y salvos
Tras ejecutar una maniobra de reentrada según lo programado, tanto la cápsula como los astronautas se encuentran en perfecto estado y ya esperan a ser rescatados por el personal de la US Navy, cuya primera lancha ya se encuentra en las inmediaciones.
Según ha explicado la NASA, todos los parámetros han sido nominales y mantienen una comunicación constante con la tripulación, que todavía se encuentra a bordo.
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La NASA vuelve a hacer historia: los astronautas amerizan sobre el Pacífico
La nave Orion, junto a sus cuatro tripulantes, han ejecutado un descenso limpio según lo previsto y ya se encuentran flotando sobre el océano Pacífico.
Artemis II ha sido un completo éxito para la agencia estadounidense, que ya mira hacia una estrategia de colonización lunar para el año 2030.
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Reconexión de Orion con Control de Misión
Trás el anunciado blackout, el Control de Misión de Houston vuelve a contar con conexión directa con la nave espacial que se enfrenta a sus últimos minutos de descenso controlado antes de amarar en el océano Pacífico.
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Primer contacto con la atmósfera y desconexión
Cuando el reloj ha marcado las 1:53 de la madrugada en España, la nave Orion ha comenzado oficialmente la fase de reentrada a 122.000 metros de altitud sobre la superficie.
En ese momento, los astronautas han experimentado una aceleración de 3,9G y ha dado comienzo el blackout de seis minutos donde el Control de Misión no tendrá comunicación con ellos por la generación de plasma a su alrededor.
El escudo térmico alcanzará una temperatura de más de 2760 grados cuando llega a unos 61.000 metros de altitud.
La nave tiene previsto amarar a las 2:07 horas.
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La Tierra, más cerca
Tras la última maniobra, la cápsula Orion se acerca cada vez más a la Tierra. Tal y como se puede ver en las impresionantes vistas desde las escotillas de la nave.
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Última maniobra completada
La nave Orion ha encendido algunos motores para colocarse de forma apropiada y enfrentarse así a la maniobra de reentrada.
Han sido unos pequeños ajustes, aplicados durante 18 segundos, que permiten a los tripulantes encarar el escudo térmico con el ángulo estipulado por la NASA.
Se trata del último encendido de los motores de la nave Orion de Artemis II, que está a menos de 30 minutos de posarse sobre el océano Pacífico.
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Separación del módulo europeo
A las 1:33 hora española peninsular, cuando quedan exactamente 34 minutos para el amaraje, el European Service Module (ESM) se acaba de desacoplar del módulo donde se encuentra la tripulación.
El ESM ha proporcionado energía durante todo el viaje espacial, así como algunas funciones clave para el soporte vital como el control de la temperatura del interior de la zona habitacional.
En España, varias compañías como Airbus han participado en el desarrollo y fabricación de sistemas para el ESM, que supone el principal aporte de la Agencia Espacial Europea a la misión.
Orion’s crew and service module have separated. The crew module continues on its path towards Earth while the service module will harmlessly burn up in Earth’s atmosphere over the Pacific Ocean. The Artemis II return trajectory is designed to ensure any remaining debris does not… pic.twitter.com/k3v1CsFjuZ— NASA Artemis (@NASAArtemis) April 10, 2026
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Blackout previsto
Durante la última etapa del descenso a la Tierra, cuando queden exactamente 14 minutos para el amaraje, la nave Orion se quedará sin comunicaciones con el Control de Misión.
Se trata de algo que ya estaba previsto, como cuando sobrevolaron la cara oculta de la Luna y, en este caso, será debido a la creación de plasma alrededor de la nave que bloquea las ondas electromagnéticas.
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Trajes OCSS, un 'escudo' personal
Uno de los momentos clave de la reentrada es cuando la cápsula se convierta en una bola de fuego rodeada por plasma incandescente. Además del escudo térmico de la nave, los astronautas van equipados —a diferencia del sobrevuelo lunar— con el Sistema de Supervivencia de la Tripulación de Orion, es decir, el icónico traje especial naranja con el que despegaron.
El traje, que ha sido renovado de pies a cabeza con mejoras para ajustarse a la medida de cada miembro de la tripulación, puede mantener con vida a los astronautas si Orion perdiera presión en la cabina. Sin embargo, también tienen un control térmico mejorado que ayudará a mantener a los astronautas frescos y secos. Debajo del traje se lleva puesta una prenda de enfriamiento líquido, algo parecido a la ropa interior térmica con tubos de enfriamiento integrados.
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Amaraje y rescate
Nada más tocar el agua, el sistema de flotación de Orion se activará para garantizar que la cápsula se mantiene sobre la superficie del océano Pacífico. Desde ahí mismo, un equipo de la US Navy les rescatará mediante unas lanchas que servirán de punto de izado hacia los helicópteros desplegados.
Estos helicópteros con los astronautas a bordo se dirigirán hacia el buque USS John P. Murtha, donde recibirán una primera atención médica.
Cuando el personal sanitario evalúe la situación de cada uno y certifique que va todo bien, volverán a subirse a un helicóptero rumbo a una base naval en la costa californiana, donde embarcarán en un avión ejecutivo de la NASA rumbo al Centro Espacial Johnson, en Houston, donde aterrizarán aproximadamente tres horas después.
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El tiempo acompaña
Uno de los factores importantes es la meteorología. El tiempo es favorable y está todo listo para el amerizaje de la cápsula espacial. "Condiciones increíbles", reconoce la NASA.
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Cambio en el perfil de reentrada
Una de las novedades de Artemis II respecto a la primera misión del programa es el perfil de reentrada de la nave Orion.
El escudo térmico que protege de las altas temperaturas producidas por el rozamiento contra el aire de la atmósfera no funcionó como estaba esperado en Artemis I.
En lugar de cambiar este recubrimiento, desde la NASA decidieron cambiar ligeramente el ángulo con el que Orion penetrará en la atmósfera con el objetivo de rebajar el estrés térmico e incrementar la seguridad de los tripulantes.
Sin embargo, para las misiones siguientes programadas —Artemis III, IV y V—, la agencia espacial decidió ordenar a Lockheed Martin, contratista de Orion, cambiar esta barrera protectora por otra más resistente.
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Isaacman, muy implicado
El administrador de la NASA, Jared Isaacman, se encuentra en persona en el lugar del amerizaje para así dar la bienvenida en persona a los astronautas que han logrado la histórica misión Artemis II.
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La tripulación, casi en casa
Orion está a escasas dos horas de amerizar en la Tierra. Lo hará en las costas del Pacífico.
"Tras un viaje de más de 1.110.447 de kilómetros, la tripulación está a punto de regresar a casa.
La tripulación de Artemis II amerizará hoy mismo frente a la costa de San Diego y, aunque no será visible desde tierra, ¡aún puedes saludarles para darles la bienvenida a la Tierra! 👋", rezaba un mensaje de la NASA en X.
After a journey of more than 690,000 miles, the crew is nearly home.— NASA (@NASA) April 10, 2026
The Artemis II crew will splash down off the coast of San Diego later today and, though it won’t be visible from land, you can still wave in their general direction to welcome them back to Earth! 👋 pic.twitter.com/ZZX23QCTpb
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Temperaturas de 2.700 grados
Sobre las 1:33 horas de la madrugada del sábado de España peninsular, el módulo de tripulación de Orion se separará del módulo de servicio, dejando al descubierto su escudo térmico para el regreso de la nave a través de la atmósfera terrestre, donde encontrará temperaturas de aproximadamente 2.700 grados.
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El riesgo de la reentrada
La reentrada es uno de los momentos críticos de la misión. Esta maniobra conlleva el mismo o más riesgo que los ocho minutos de despegue que el cohete SLS ejecutó de manera impecable el pasado 2 de abril desde Florida.
La reentrada a la atmósfera terrestre la harán a unos 40.000 km/h de velocidad lo que hará que los astronautas sientan que su peso se multiplica por cuatro durante la caída. Al mismo tiempo, se enfrentarán también a temperaturas extremas, depositando todas sus esperanzas en el escudo térmico, otra de las pruebas importantes de la misión Artemis II.
La nave irá reduciendo velocidad hasta unos 500 km/h, que será cuando comiencen a desplegarse los juego de paracaídas para frenarla en torno a la mitad de velocidad. Poco a poco dejarán a la cápsula en una caída controlada a poco más de 30 kilómetros por hora para finalmente amerizar frente a la costa de San Diego, donde le esperan los equipos de rescate.