Regreso de Artemis II a la Tierra, en directo | Final de misión: los astronautas sanos y salvos sobre el Pacífico

Artemis II vuelve a casa. La cápsula Orion ha iniciado la operación de regreso a la Tierra después de una misión que le ha llevado a estar 10 días en el Espacio donde su tripulación ha podido ver la cara oculta de la Luna viendo lo que ningún ser humano ha visto antes.

Los cuatro astronautas, Reid Wiseman, Christina Koch, Victor Glover y Jeremy Hansen, no sólo han tenido vistas privilegiadas del satélite, sino que han sido las personas que más lejos han estado jamás de la Tierra. Hoy tienen un nuevo reto.

La NASA encara hoy 13 minutos críticos de reingreso una vez que la cápsula entra a la atmósfera terrestre, que culminará con un amerizaje de la cápsula Orion a "un par de cientos de millas" de la costa de San Diego (California) en el Océano Pacífico.

Pondrán así fin a un viaje de 1.110.000 kilómetros. Desde allí, equipos de la NASA y del ejército estadounidense extraerán a la tripulación de Orion y la trasladarán en helicóptero al USS John P. Murtha.