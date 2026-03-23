La WWDC 2026 ya tiene fecha: la conferencia mundial de desarrolladores de Apple se celebrará desde el 8 de junio

Apple ha anunciado hoy la fecha de uno de los eventos más esperados del año: su conferencia mundial de desarrolladores (WWDC, por sus siglas en inglés).

Este año, el encuentro que se celebrará de forma online del 8 al 12 de junio para que programadores de todo el mundo disfruten de una semana de colaboración, descubrimiento e innovación. Aunque además de esta experiencia online, tanto desarrolladores como estudiantes también tendrán la posibilidad de asistir en persona a un evento especial en Apple Park el 8 de junio.

Este evento del 8 de junio es la conferencia inaugural llevada a cabo por Tim Cook y en la que el CEO de la compañía da a conocer los nuevos sistemas operativos, así como innovaciones de software que marcarán el futuro de la empresa.

Así pues, la WWDC26 pondrá en el foco las fantásticas actualizaciones de las plataformas de Apple, con avances en la IA e importantes novedades en software y herramientas de programación.

Además de la keynote inaugural, la WWDC arranca el lunes 8 de junio con la sesión Platforms State of the Union. La conferencia continúa en formato online durante toda la semana con más de 100 sesiones en vídeo, talleres interactivos y encuentros donde los desarrolladores pueden conectar directamente con los equipos de ingeniería y diseño de Apple para analizar las novedades.

"La WWDC es uno de los momentos más emocionantes para nosotros en Apple, porque es una oportunidad para que nuestra increíble comunidad mundial de desarrolladores se reúna a lo largo de una semana alucinante llena de tecnología, innovaciones y colaboración", ha explicado Susan Prescott, vicepresidenta de relaciones con desarrolladores internacionales de la compañía, quien ha añadido que "será una de las mejores WWDC hasta la fecha".

De momento se desconoce con detalle todo lo que Apple presentará en esa semana de junio, sin embargo, la compañía irá publicando más información sobre la conferencia de cara a la WWDC a través de la app Apple Developer, la página web y el canal de YouTube. Los desarrolladores también pueden seguir la conferencia desde todo el mundo a través de LinkedIn y WeChat, así como de bilibili en China.

Además, Apple se enorgullece de apoyar a los desarrolladores que se están formando mediante el Swift Student Challenge, una de las muchas iniciativas con las que impulsa a los emprendedores, programadores y diseñadores del futuro. "Los estudiantes ganadores de este año recibirán un mensaje el martes 26 de marzo y podrán solicitar la asistencia al evento especial en Apple Park".

Además, 50 desarrolladores reconocidos como Distinguished Winners por sus sobresalientes proyectos recibirán una invitación para una experiencia de tres días en Cupertino.