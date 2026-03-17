Nvidia anuncia su fin como "empresa de GPUs" y la llegada de "fábricas de IA", enfadando a los jugadores de paso

Anoche se celebró el GTC 2026, la gran conferencia global de Nvidia en la que el fabricante de chips anunció a bombo y platillo que dejaba de serlo, más o menos; la idea de su CEO, Jensen Huang, es convertirse en algo más parecido a una compañía de electricidad, pero basada en inteligencia artificial.

En efecto, la marca que hasta no hace mucho era sinónimo de videojuegos en el ordenador y de trabajo profesional con CAD ahora quiere tener "fábricas de IA" en las que ofrece servicio a sus clientes que buscan acceso barato a esa tecnología.

Nvidia venderá y operará la infraestructura completa sobre la que se ejecuta la IA moderna, tanto a nivel de hardware como de software y servicios, básicamente "fabricando inteligencia" y vendiéndola como si fuera agua o luz.

Jensen Huang incluso ha llegado a plantear que el acceso a la inteligencia artificial se use como moneda de cambio, y afirma que en el futuro próximo los empleados podrían recibir 'tokens' para usar inteligencia artificial como parte de su salario anual.

La base de esta nueva estrategia es la nueva plataforma Vera Rubin, que sustituye a la exitosa arquitectura Blackwell y está diseñada desde el principio para 'clusters' gigantes para entrenar y servir modelos de cientos de miles de millones de parámetros.

Vera Rubin de Nvidia Nvidia

Para ello, la plataforma está basada en la nueva GPU Rubin y la CPU Vera, con memoria NVLink6 y HBM4. La GPU está fabricada en 3 nm con 400.000 millones de transistores, lo que permite alcanzar unos 50 PFLOPS en FP4 para inferencia y 35 PFLOPS para entrenamiento, dejando muy atrás a Blackwell.

Por su parte, la CPU Vera está basada en arquitectura ARM y cuenta con 88 núcleos Olympus y hasta 176 hilos por la tecnología "multithreading"; ofrece un mayor rendimiento por vatio y soporte de hasta 1,2 TB/s de ancho de banda.

Un servidor Vera Rubin será especialmente bueno para los nuevos agentes, y aquí es donde entra el otro gran anuncio de Nvidia: Nemoclaw, una plataforma de agentes empresariales desarrollada en colaboración con OpenClaw, la nueva sensación de inteligencia artificial que permite crear agentes que toman la iniciativa para ejecutar las acciones que pedimos.

Estos agentes tienen acceso a Internet y a una gran cantidad de herramientas para controlar nuestro dispositivo, pero eso también los hace objetivo de hackers. Nemoclaw añade una capa de privacidad y seguridad a los agentes de OpenClaw para hacerlos apropiados para empresas y usuarios entusiastas.

Nvidia enfada a los jugadores

Pero sin duda alguna, el anuncio de Nvidia que más polémica ha generado ha sido el nuevo DLSS 5, que promete ser una auténtica revolución en los gráficos de los videojuegos; una revolución que muchos jugadores han rechazado de frente.

A diferencia de las versiones anteriores de DLSS, que simplemente ampliaban la resolución de la imagen para ganar rendimiento, con DLSS 5 la inteligencia artificial se mete en la composición de la imagen para obtener mejores gráficos sin necesidad de renderizarlos por completo.

Los resultados son chocantes, y no siempre para bien. Aunque es cierto que en muchas escenas DLSS 5 es capaz de ofrecer gráficos ultrarrealistas con una iluminación que no es posible hoy en día, no lo es menos que la imagen resultante no siempre es mejor.

En concreto, las mayores críticas se centran en los rostros de los personajes, que parecen haber recibido uno de los "filtros de belleza" típicos de los móviles chinos; además, se nota que la IA elimina elementos que 'molestan', como la niebla o los efectos de difuminado que son usados para el ambiente y así obtener una mayor claridad que no encaja con la idea original del juego.

DLSS 5 ya ha sido comparado con el "AI Slop" que está atorando las redes sociales y plataformas como YouTube, y muchos se quejan de que no pueden comprar memoria RAM porque empresas como Nvidia hacen cosas como esta.

DLSS 5 ha sido tan mal recibido que en apenas unas horas tanto Nvidia como los desarrolladores que participaron en la presentación han intentado defender y explicar esta nueva tecnología.

Nvidia promete que los desarrolladores tendrán la capacidad de ajustar estos efectos para que encajen con su visión artística, mientras que Bethesda, creadora de Starfield, uno de los juegos mostrados, ha aclarado que será posible desactivar estos efectos por completo.

Pero puede ser demasiado tarde. Los jugadores ya están en pie de guerra, frustrados por la situación actual, y en apenas unas horas DLSS 5 se ha convertido en el hazmerreír de las redes sociales y representante de todo lo que está mal en la industria. DLSS 5 puede ser el enemigo que estaban buscando.