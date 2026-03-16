Hito de Roborock: se convierte en la marca líder mundial de robots de limpieza inteligentes, según el informe de IDC

Roborock ha conseguido un importante hito: convertirse en la marca número 1 mundial de robots de limpieza inteligentes de 2025, según el último informe de IDC, el Worldwide Quarterly Smart Vacuum Robotics Tracker, 2025.

Este reconocimiento refleja el liderazgo tecnológico de la compañía, así como su acelerada expansión global en un sector que actualmente está entrando en una nueva etapa de desarrollo caracterizada por una cartera de productos en expansión.

Según IDC, incluso si se tienen en cuenta las empresas que venden robots aspiradores, robots cortacésped y otros tipos de robots domésticos, Roborock ha logrado ser la marca número uno tanto en términos de envíos con 5,8 millones en 2025 como en cuota de mercado con un 17,7 %.

En lo que se refiere específicamente a robots aspiradores (RVC), Roborock ha ocupado continuamente el primer puesto en la clasificación de IDC desde el segundo semestre de 2023. Ahora repite posición en el segundo semestre de 2025 con una cuota de mercado récord del 27,0 %.

Pese al liderazgo de Roborock, el informe destaca el cambio acelerado en la dinámica competitiva global debido a la rápida iteración de productos, el desarrollo de la inteligencia artificial y la creciente influencia de las marcas chinas en el extranjero.

Además, estas empresas que tradicionalmente venían ofreciendo únicamente robots aspiradores, cada vez tienen una mayor variedad de dispositivos conectados que van más allá de la limpieza doméstica.

IDC destaca que la siguiente fase de la competencia vendrá determinada por la capacidad sostenida de IA, lo que incluye la fusión multisensor, la toma de decisiones, la comprensión de la escena y la mejora continua en la evitación de obstáculos, la planificación de rutas, el reconocimiento de manchas, la autorrecuperación y la interacción.

También destaca que, si bien la "inteligencia" es un factor clave de valor, el rendimiento de limpieza sigue siendo la base del producto más valorada por los consumidores.

Con respecto al número de ventas mundiales de robots domésticos para la limpieza, alcanzaron los 32,72 millones de unidades en 2025, lo que representa un crecimiento interanual del 20,1 %. Dentro de ese total, el segmento de robots aspiradores (RVC) vendió en 2025 un 17,1 % más de unidades que el año anterior.

Por países, y centrándose únicamente en el sector de aspiradores robots, Roborock ocupó el primer puesto en mercados clave como Estados Unidos, Alemania y Corea del Sur "lo que subraya la fortaleza de la marca global de Roborock y la competitividad de sus productos en todos los continentes, las diversas necesidades de los usuarios, los tipos de hogares y los hábitos de limpieza", explica la compañía en un comunicado.