China logra reducir un viaje de tren de 7 horas a 90 minutos en una sola noche y con tan solo 1.500 trabajadores

China es un país famoso por su capacidad y rapidez de trabajo que muchas veces parece sobrehumana. Una vez más, ha vuelto a demostrar hasta qué punto llega este superpoder.

En la ciudad de Longyan, en la provincia de Fujian, se llevó a cabo una operación ferroviaria en el año 2018 que marcó la historia de China.

Dicha operación tuvo una duración de nueve horas y contó con más de 1.000 trabajadores, maquinaria pesada y varios trenes de obra con el objetivo de conectar una nueva línea de alta velocidad con la red existente y redefinir por completo la movilidad de la región.

¿En qué consistió?

La operación ferroviaria consistió en conectar la nueva línea de alta velocidad Nahlong con las redes existentes Ganlong y Zhanglong, en un nodo ferroviario estratégico del sureste del país.

La obra tuvo lugar entre las 18:30 y las 3:00 de la madrugada, una duración de nueve horas. Para conseguirlo, movilizaron a 1.500 trabajadores, siete trenes de trabajo y 23 excavadoras, todos coordinados como una cadena de montaje.

Este trabajo tuvo un importante impacto en los tiempos de viaje, ya que, trayectos que originalmente duraban siete horas, pasaron a tener una duración de aproximadamente hora y media a velocidades de hasta 200 kilómetros por hora.

Gracias a esto, Longyan es el punto de conexión de tres grandes corredores ferroviarios del sureste chino y se ha convertido en un punto de refuerzo en el papel logístico de la provincia de Fujian.

¿Cómo fue la preparación?

A pesar de que la obra en sí se consiguió en tiempo récord, la preparación tuvo una duración de meses con estudios de suelo, planificación del hormigueado, señalización y simulaciones logísticas para que nada fallara en el momento clave.

Con esto, cada movimiento se ensayó por adelantado para minimizar los riesgos, ya que, la red ferroviaria seguía operando.

Realmente, este tipo de operaciones son comunes en China, sobre todo dentro de su estrategia de expansión de la alta velocidad, que la ha convertido en el país con la mayor red de trenes de alta velocidad del mundo.

Lo cierto es que este modelo de operar es muy difícil de copiar para otros países, principalmente porque este operativo requiere recursos humanos masivos, una jerarquía de mando clara y una fuerte coordinación central.

A pesar de lo impresionante de esta obra, este modus operandi de China ha recibido bastantes críticas por parte de organizaciones y expertos que consideran que supone condiciones de trabajo muy exigentes para los obreros.

Además, generan debate sobre el impacto ambiental de infraestructuras construidas a ritmo industrial.

El motivo de las críticas también radica en que en China han levantado otras megainfraestructuras del estilo, como por ejemplo, el puente más alto del mundo con tres kilómetros de longitud y más de 600 metros de altura sobre el terreno.

Aún con estas críticas, desde el punto de vista de la movilidad se destaca el efecto económico como con la reducción drástica de tiempos de viaje, dinamización regional y mayor integración regional.

De esta manera, el caso de Longyan se presenta como ejemplo de hasta qué punto una intervención puntual, intensiva en mano de obra y maquinaria pesada, puede suponer un salto en la forma de desplazarse en la región entera.