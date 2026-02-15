Barack Obama (64) habla claro sobre la vida extraterrestre: "Los alienígenas son reales pero no están guardados en el Área 51"

El próximo 12 de junio, Steven Spielberg estrenará El día de la relevación, una película que evoca su cine más ochentero y en la que se exploran las consecuencias de revelar a la población que la vida extraterrestre existe en la Tierra y convive entre nosotros.

Lo que prometía ser ciencia ficción palomitera veraniega parece que finalmente tiene ecos de la realidad. Una vez más, la realidad supera a la ficción.

En su reciente entrevista en el podcast de Bryan Tyler Cohen, el expresidente de EE UU, Barack Obama, dio a entender que la vida alienígena es real pero no de la manera que nos podíamos imaginar.

Vida extraterrestre en la Tierra

Durante siglos se han visto incontables relatos o historias de posibles avistamientos de ovnis y supuestos alienígenas en diferentes lugares del planeta. Uno de los más famosos fue el incidente de Roswell, en el que supuestamente se estrelló un "platillo volante" en 1947.

De hecho, durante la Guerra Fría, EE UU abrió proyectos oficiales y analizó miles de informes, hasta concluir en 1969 que no hay evidencia de una posible amenaza de origen extraterrestre.

Sin embargo, la tendencia por los alienígenas ya estaba más que asentada en la cultura pop, con obras como Últimatum a la Tierra (1951), Encuentros en la tercera fase (1977) o E.T. el extraterrestre (1982) siendo éxitos de masas.

En décadas posteriores no tardaron en salir historias de personas que aseguraban haber contactado con vida extraterrestre o incluso abducidas durante horas, así como posibles avistamientos de OVNIs. Era toda una cultura extraterrestre.

Ya con la era digital se ha vuelto bastante más complejo difundir posibles bulos, imágenes o relatos sobre historias de avistamientos o abducciones.

Prácticamente toda la población tiene ya cámaras en los bolsillos, acceso a internet, redes sociales e Inteligencia Artificial a tan solo un clic, lo que permite que cada vez seamos más incrédulos con lo que vemos.

No obstante, parece que el debate sobre la existencia de vida extraterrestre vuelve a estar sobre la mesa, especialmente por parte de Barack Obama.

Ya en diversas entrevistas durante su presidencia reconoció que había grabaciones y registros de objetos en el cielo que no saben exactamente lo que son, confesando que es "plausible" que exista vida en otros lugares del universo.

En su última visita al podcast de Bryan Tyler Cohen, más allá de hablar sobre Donald Trump y el video que publicó comparándolo con un mono, Obama no ha dudado en pronunciarse en relación a la vida extraterrestre durante una ronda relámpago de preguntas.

"Son reales, pero no los he visto", aseguraba el ex-presidente de EE UU. "Y no los están guardando en... ¿cómo se llama? Área 51... ahí no hay ninguna instalación subterránea, a menos que haya una conspiración enorme y lo hayan escondido incluso del presidente de EE UU".

A continuación, Tyler Cohen le planteó la duda sobre cuál fue la primera pregunta que quiso hacer al ser presidente: "¿Dónde están los extraterrestres?", confesó en el podcast, entre risas.

El Área 51 es una instalación militar de la Fuerza Aérea norteamericana que históricamente se ha utilizado para desarrollar y probar aviones, aunque en la cultura pop se ha convertido en un símbolo mundial de conspiraciones sobre OVNIs y vida extraterrestre.

Por otro lado, es evidente que hay cierta ironía en las palabras de Obama, pero esto vuelve a generar conspiraciones ante la posibilidad de vida extraterrestre en la Tierra.

En los últimos meses diferentes políticos se han pronunciado al respecto, incluso el congresista Eric Burlison confesó que la Casa Blanca había pedido al Pentágono acceso a los documentos, archivos y restos biológicos recogidos con posible vinculación a vida extraterrestre.