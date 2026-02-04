Xiaomi presentó un sistema de objetivos magnéticos para el móvil: ahora estaría en producción y llegaría este año

Desde hace años, se ha coqueteado con la idea de transformar nuestros móviles Android en auténticas cámaras de fotos, de la mano de accesorios que permiten usar incluso lentes intercambiables profesionales.

El leaker chino Digital Chat Station explicó en una filtración reciente que fabricantes ya estaban planeando producir en masa "módulos de lentes magnéticas" para poder usar esta clase de lentes en teléfonos.

Los ojos están puestos en Xiaomi, que presentó en el Mobile World Congress (MWC) de Barcelona en 2025 el Xiaomi Modular Optical System, un sistema prototípico que permitía acoplar lentes magnéticas a un teléfono al estilo MagSafe de Apple.

Lentes magnéticas en teléfonos

Tal y como adelanta otro filtrador de renombre como es Ice Universe, Digital Chat Station ha afirmado que estos módulos ya habían entrado "en la fase de planificación de la producción en masa".

Así, podríamos ver estas lentes magnéticas este mismo año. El mismo Ice Universe recalca que no se ha nombrado a ninguna marca concreta, lo que hace sospechar todavía más de Xiaomi, ya que es el único fabricante que ha tratado recientemente esta idea.

Y es que hablamos de un sistema de lentes desmontables con fijación magnética, desarrollado en un Xiaomi 15 completamente funcional, y que se acopla a la parte trasera del teléfono, usando un sistema circular magnético de dos pines.

Se vale de la tecnología Xiaomi LaserLink Communication, una solución óptica avanzada de comunicación que permite transferir datos entre la cámara y el teléfono. Esto evita la necesidad de vincular ambos dispositivos.

Una vez acoplado el objetivo, se podrá seleccionar la lente en la app de cámara. Una lente prime de 35 milímetros, que incorpora un sensor Micro Cuatro Tercios y una apertura f/1.4.

Es importante recalcar que Xiaomi, si bien ha sido la única que recientemente ha mostrado este tipo de tecnologías, no ha sido ni mucho menos la primera en desarrollar ideas similares. Sony, sin ir más lejos, ya lo intentó hace más de 10 años.

No solo eso. La demostración técnica que reveló Xiaomi en la feria tecnológica era un prototipo sin aspiración comercial en aquel momento, una "exploración conceptual" para comprobar las capacidades de innovación de la firma china.

El proyecto, que comenzó como un proyecto interno de investigación, podría haber recibido la suficiente atención como para llevarlo a un plano comercial, siempre y cuando Digital Chat Station esté en lo cierto.

Las ventajas que presenta el sistema óptico modular de Xiaomi no son pocas; no requiere ni cables ni baterías, así como emparejamientos complicados. Además, esta lente sería compatible con el sistema de procesado de Xiaomi para la fotografía computacional.

Ice Universe comenta que el sistema soportaría la transferencia de archivos RAW sin pérdidas, además del conocido Xiaomi Artificial Intelligence Service Provider (AISP), la iniciativa para proporcionar servicios de IA a sus dispositivos.

El sistema se valdría de Xiaomi AISP para impulsar la fotografía computacional y lograr fotografías con un amplísimo rango dinámico de hasta 16 pasos, lo que superaría a prácticamente cualquier exponente del sector.

Si el Xiaomi Modular Optical System tiene éxito comercial y se crea un ecosistema de lentes asociado, podríamos ver teléfonos de Xiaomi convertidos en auténticas cámaras compactas con grandes capacidades fotográficas.