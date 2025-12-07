Patricia Núñez (Lenovo): "Estamos muy preparados ante la escasez de chips, ya hemos vivido este tipo de situaciones"

Lenovo ha celebrado su gran cita anual, el Tech World Iberia 2025, un evento en el que ha analizado los resultados récords a nivel global y local, ha compartido su visión estratégica así como ha detallado cómo es su apuesta por la inteligencia artificial (IA) en todas sus categorías y divisiones.

No ha obviado temas candentes que afectan al sector como la crisis de chips y memorias que ha hecho que el precio de la RAM se dispare y otros múltiples componentes comiencen a escasear. Desde Lenovo destacan su capacidad de producción para hacer frente a esta crisis y cómo aspiran a sortearla.

Lo hacen después de un año récord, donde los ingresos relacionados con la IA representan ya el 30% del total de la compañía; donde han tenido un crecimiento de doble dígito en todas las divisiones y donde demuestran una solidez cada vez mayor de una estrategia de diversificación, que ya supone más del 45% del negocio fuera del PC.

El grupo de dispositivos inteligentes, que incluye PC, tabletas y smartphones, sigue siendo el corazón del negocio de Lenovo con ingresos globales de 15.100 millones de dólares y un 25,6% de cuota de mercado.

En el caso de Iberia, Lenovo se posiciona como número 1 en el mercado profesional, encabezando segmentos clave como administraciones públicas, educación y pymes. En este último se consolida como el socio de referencia para la digitalización a través del programa Kit Digital, con una cuota del 43% en el proyecto.

En el área de consumo, el crecimiento es espectacular con su gama premium Yoga liderando el crecimiento, con un aumento de sus ventas del 273% interanual. Asimismo, la categoría gaming con Legion y LOQ han creciendo un 23%. También es destacable su cuota del 42% de mercado en tabletas Android, situándose así como el referente del mercado.

Para conocer un poco más a fondo cómo ha sido este año para la compañía y qué podemos esperar en los próximos meses, en EL ESPAÑOL - Omicrono charlamos con Patricia Núñez, directora de producto y operaciones en Lenovo Iberia.

El 2025 ha sido el año de la consagración de la Inteligencia Artificial, con mucha gente directamente busca equipos con inteligencia artificial, ¿cómo han evolucionado los dispositivos de Lenovo para acompañar al usuario en esta tecnología?

Estamos muy satisfechos con, no solo la penetración que hemos tenido en el en el mundo de la IA, sino también cómo hemos ido comunicando y cómo hemos ido acompañando también.

A mí muchos me dicen, “pero un dispositivo con IA, ¿qué puedes hacer con él?” y mi respuesta siempre es: depende de para lo que lo vayas a usar.

Por ejemplo: los estudiantes pueden utilizar nuestros dispositivos con la IA integrada en el propio dispositivo les es muy útil. Cuando están en clase les hace transcripciones, resúmenes o te puede generar exámenes. En el caso de usuarios de diseño, también lo pueden aprovechar por la parte generativa de creatividad, imágenes, etcétera.

En la parte gaming también le hemos dado bastante impulso. En nuestro porfolio Legion metemos el Game coach, que es un asistente de gaming que te está mirando a los ojos, el movimiento, la rapidez del movimiento que tienes con el ratón y con el teclado. Te analiza cómo juegas y te compara con otros jugadores para que luego saber cómo mejorar. Te enseña y te prepara vídeos de tus partidas… infinidad de cosas que estamos viendo ya y que, con la evolución que tiene, aún no hemos visto todo de lo que es capaz.

Trabajamos muy de la mano con Microsoft para poder comunicar tanto en retail como gran empresa las ventajas de usar la IA en las tareas específicas. Más luego en el día a día tenemos un asistente que te pueda ayudar a infinitas cosas que vas descubriendo.

Lenovo Yoga 9i 2-in-1 Gen 10 Aura Edition Manuel Ramírez

¿A nivel de comunicación os estáis centrando en destacar estas capacidades concretas? ¿El usuario os pide equipos en función de funcionalidades específicas de IA?

Nosotros tenemos muy presente la IA en nuestro día a día, pero si piensas en un consumidor de la calle no toda la gente está metida en nuestro mundo —ni lo estaba antes—, pero es cierto que ya va calando. Cuando hasta mi hijo de 8 años te dice un “pregúntaselo a la IA”, porque lo ha escuchado en el cole, etc.

Sí que es algo cada vez más conocido en el mercado pero sigue faltando una ‘killer app’ para que explosione. Pero la realidad es que cuando un consumidor va a comprar un PC, se le va a explicar todas las mejoras que va a tener con la IA y con todas las ventajas derivadas.

Estos dispositivos tienen una mejor optimización que les hace tener mucha más potencia o una batería increíble. Yo por ejemplo, ya no voy con el cargador. Al final tu dispositivo tiene 18 horas de batería. Eso es una gran ventaja que seguramente todavía no hayamos sido capaces de comunicar de esta manera también.

Sí que estamos haciendo esos esfuerzos en el punto de venta para decir, "Sabes que si te llevas este dispositivo tienes muchísima mayor batería, vas a poder hacer procesos mucho más exigentes, mucho mejor rendimiento… y vas a poder hacer todo esto con la IA".

Eso ya está haciendo, y también llegará el punto en los próximos meses, en el que los dispositivos con IA van a ser un commodity. Es una adopción de la tecnología. Antes teníamos otras y ahora tenemos la IA, que la iremos adoptando de forma progresiva.

Llegará el punto en los próximos meses, en el que los dispositivos con IA van a ser un commodity.

Tienen una larga trayectoria de innovación en PC con pantallas extensibles, placas solares… más allá de lo llamativo que puede ser, ¿qué tecnologías se integran luego en productos de masas?

El mejor momento para ver este tipo de innovaciones es en el CES. En mes y poco te podré dar más información. Es cierto que Lenovo es el fabricante que invierte más en innovación y que es capaz de crear productos que ni siquiera otros han pensado. Ahí estamos en la punta de lanza de la innovación.

Tenemos una cantidad de pruebas de concepto, con el enrollable, el transparent display, el Yoga Solar, que ojalá salga a la venta porque es uno de mis dispositivos favoritos.

Al final es una muestra de lo que la compañía es capaz de hacer. Igual no termina llegando al mercado porque iría a un nicho muy reducido, pero en IFA por ejemplo lanzamos el Flip que puedes rotar la pantalla. Tratamos de buscar esas nuevas formas de uso de la tecnología y de ahí toda esa innovación que sacamos.

ThinkBook con pantalla transparente y enrollable de Lenovo Marta Sanz Omicrono

¿Qué tendencias cree que veremos en cada una de las categorías de PC?

La pregunta es difícil porque no todo el mundo tiene las mismas necesidades. Lo bueno de Lenovo es que tiene un portfolio de producto tan extenso que podemos ajustarnos a todas las particularidades y casos de uso de cada cliente.

Por ejemplo, tenemos usuarios gamers que podríamos llamar gamers encubiertos. Que no les gusta ir con un portátil demasiado llamativo. Van con unos portátiles con toda la potencia gráfica que necesitan, la pantalla, etc, pero tienen un formato más discreto. Pero también tenemos gamers profesionales que sí buscan esos dispositivos más llamativos y aparentes. Con lo que realmente no hay un formato de forma que cubra todo el espectro.

Como formato nuevo de forma que nosotros sí que hemos lanzado hace año y poco son los handheld. Un pc gaming que antes no existía en el porfolio de Lenovo, hay una inversión bastante grande, y es una categoría que se va a seguir desarrollando. Ahora lanzaremos nuevos productos en el CES.

Lo bueno de Lenovo es que tiene un portfolio de producto tan extenso que podemos ajustarnos a todas las particularidades.

Precisamente, en Lenovo hablan mucho de ecosistema y de un negocio no PC que es cada vez más relevante. Tenéis Legion Go, más móviles… ¿hacia dónde camina la estrategia para esa experiencia de ecosistema?

Has tocado la palabra ecosistema, que es clave para nosotros. Lenovo está trabajando para tener un mismo ecosistema con distintos dispositivos con Smart Connect. Tienes el móvil, el PC, la tablet y de la misma forma que en el segmento gaming tienes tu pantalla con el dispositivo principal con los accesorios habituales… todo muy adaptado a tener una mejor experiencia.

Al final lo que quiere Lenovo es tener experiencias de usuarios lo mejor posible, tanto en la parte de gaming como en disfrutar de distintos dispositivos en un mismo ecosistema. Y es hacia ahí a donde trabajamos.

Hablando ahora de mercado, ¿cómo ve la evolución del año y qué podemos esperar de cara al 2026?

De cara al año que viene el forecast de IDC está planteando un -1,5%, luego es ver cómo está la parte de consumo y cómo la parte profesional. A pesar de lo que se está diciendo de la falta de componentes, etc, hay unas previsiones bastante estables. Tengamos en cuenta que ahora se está hablando mucho de esa falta de componentes, pero siempre ha pasado algo.

Siempre han habido fenómenos que por alguna razón han impactado a esta industria. De la misma forma que por diferentes estrategias nuestras relaciones con Intel, AMD, Qualcomm, han decidido ir a un lado u otro con los posibles impactos que hemos podido tener que asumir en la producción.

Afortunadamente, Lenovo está muy bien preparada porque siempre hemos vivido este tipo de situaciones. Tenemos mucha cintura. Siempre hemos tenido algún tipo de alteración en este mundo.

Esa previsión más o menos conservadora, con un ligero decrecimiento está bien.

Este año nos ha sorprendido muy gratamente en la parte de consumo. Desde que empezó el año estamos hablando de un 12% de crecimiento. De hecho, todavía no he visto los datos de la semana pasada pero el Black Friday ha sido muy fuerte. Ha sido una campaña muy buena para los productos de IT.

Espero que en la parte de consumo mantengamos ese doble dígito de crecimiento.

En la parte de profesional se ha ido comportando el mercado relativamente bien. Ha habido bastante impulso a la parte SMB con el kit digital. En líneas generales podemos decir que el año 2025 ha sido muy bueno para la industria.

Equipo directivo de Lenovo Iberia durante el Tech World Iberia 2025. Lenovo Omicrono

Para el año que viene, tenemos la vista puesta en el problema de las memorias RAM, ¿cuál es la fórmula de Lenovo para amortiguar el impacto?

Hemos vivido ya situaciones como esta en el pasado, los deberes los tenemos hechos desde hace tiempo. No nos pilla de nuevas una situación así, pero es cierto que la parte de la cadena de suministro es importantísima en este tipo de situaciones.

Nosotros somos líderes, número 8 según Gartner a nivel mundial, estamos muy bien posicionados y tenemos muchísimas alianzas con muchísimos proveedores de componentes. Se está haciendo, a nivel fábrica, un incremento de los inventarios de componentes con respecto a situaciones normales para no impactar esa demanda que tendremos.

Por otro lado, se están cualificando otros fabricantes de componentes para incrementar el abanico de posibilidades y no parar esa cadena de producción.

¿La subida de costes? Es una consecuencia de lo que está ocurriendo en el mercado. Hay muchísima demanda, no hay oferta; la consecuencia es esta.

Estimamos que esta es una situación que ocurra en los próximos 2 o 3 trimestres, hasta septiembre creemos que estaremos viendo esta situación.

Desde el punto de vista de procesadores nos han dicho que esperan tener un par de trimestres malos, con falta de componentes, pero que a partir del verano se irá mejorando la situación. Y en la parte de las memorias y SSD es algo que ya estamos viviendo semana a semana.

Nos estamos adaptando, planificando lo mejor posible, intentando impactar la menor subida posible a nuestros dispositivos.

Al final es la industria. Nos va a obligar a todos a posicionar los productos donde tengan que estar.

Estamos muy bien posicionados y tenemos muchísimas alianzas con muchísimos proveedores de componentes.

Para acabar, mencionaba antes que en el CES vienen sorpresas. Lenovo es una compañía que siempre sorprende, ¿qué podemos esperar a partir del año que viene?

No te puedo dar datos [ríe]. No te puedo decir qué vamos a lanzar, pero obviamente cuenta con que van a haber muchos lanzamientos. Ya después del CES entramos en detalle, pero cuenta con que el nivel de innovación de Lenovo es superior al del resto.