Mariano Sigman, experto en el cerebro, rotundo sobre la IA: "Si volviera 10 años atrás en el tiempo pararía su desarrollo"

El debate está sobre la mesa: controlar el avance de la inteligencia artificial o permitir que las empresas y los estados tengan absoluta libertad para desarrollarla y, a su vez, competir por crear el sistema más sofisticado e, idílicamente, compartir después este conocimiento por el bien general.

Mariano Sigman, neurocientífico argentino, se ha posicionado claramente en el lado de la regulación de los algoritmos. En una tertulia junto a otros especialistas, ha manifestado que, cuando le preguntan qué haría con la inteligencia artificial si pudiera volver diez años atrás, responde que "la pararía".

Aunque confiesa que siempre ha sido un gran admirador del proyecto de la inteligencia artificial, el autor del libro 'El poder de las palabras' ha aseverado que detendría su desarrollo aunque tuviera que renunciar a muchos de los avances y las "cosas prácticas y bellas que ha traído consigo".

Precisamente, otra contertulia del capítulo 'Tertulia de Sapiens' del programa Lo que tú digas le ha refutado con vehemencia, argumentando que si no fuera por la IA "quizá no estaríamos aquí porque no se hubieran podido desarrollar las vacunas tan rápido en la pandemia".

Esta réplica ha estado protagonizada por Conchita Díaz, formadora global de IA para Google, que ha expresado que dejaría a la "inteligencia artificial correr porque si me desmayo me atiende una ambulancia o mucha gente ha tenido un diagnóstico prematuro y ha podido salvar la vida".

Sigman ha continuado con su línea argumental, poniendo sobre la mesa otro de los inconvenientes que, a su juicio, presenta la IA. "Toda tecnología entumece aquello que reemplaza", contraponiendo de este modo a su interlocutora.

Así ha hecho hincapié en que la pereza nos lleva a delegar facultades como el sentido de la orientación y la memoria para convertirnos en "esclavos de los algoritmos en lugar de ser los protagonistas de nuestras propias vidas".

Además, cuando Álex Fidalgo, periodista gallego director del podcast, les ha preguntado sobre la necesidad de los seres humanos de mantenerse cerca de la "realidad" y de lo material, el neurocientífico ha declarado que existe una "necesidad de lo real".

Con esta afirmación, ha explicado a continuación, se refiere a que las personas otorgan un valor intangible a aquello que se hace a mano, es decir, a la autenticidad que podría incluso tener una "marca de agua en el futuro".