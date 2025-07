Alfredo Zurdo, experto digital, crítico con la implantación de la IA en España: "Solo 1 de cada 10 trabajadores se ha formado"

La inteligencia artificial avanza inexorablemente. Aunque instituciones políticas como la Unión Europea hablen de regularla para evitar un desarrollo perjudicial para el ser humano, las compañías tecnológicas estadounidenses están echando el resto en la carrera de la IA.

A pesar de todas las actualizaciones de ChatGPT, Gemini o DeepSeek, en España aún no nos hemos subido a la ola de los algoritmos, al menos en el ámbito laboral. Así lo confirma Alfredo Zurdo, experto digital de Entelgy.

El experto señala que, según una encuesta reciente realizada a miles de trabajadores, las cifras de uso de la IA están aumentando, con aproximadamente un 30% de las personas utilizándola. No obstante, recalca que "apenas uno de cada diez trabajadores se ha formado en IA".

En concreto, la encuesta arroja que a día de hoy en España, solamente el 12% de los empleados ha realizado cursos de inteligencia artificial.

Esto supone "un riesgo para la competitividad y la comprensión de la tecnología", ha indicado en el programa Cruce de Cables de Radio Nacional.

Las causas

El periodista le ha preguntado, en este sentido, el motivo por el que en España es más difícil que las empresas apuesten definitivamente por la formación en la tecnología más relevante de lo que llevamos de siglo XXI.

Zurdo señala que sigue habiendo bastante miedo en las personas a la sustitución de sus empleos por la IA. "Yo mejor no me meto en esto porque esto no es lo mío. Yo no soy una persona tecnológica y a mí esto no va conmigo", son las típicas justificaciones, comenta.

Asimismo, asegura que muchas compañías tienen miedo a la falta de competitividad porque no tienen claro si van a seguir siendo competitivas dentro de muy poco, porque otros sí van a utilizar adecuadamente la IA. "El problema del miedo es que paraliza", afirma el experto.

En la recta final de la entrevista, ha brindado algunos consejos para que las empresas, en especial las PYMES, y los trabajadores se sumen a la nueva tendencia tecnológica y consigan entender las nuevas aplicaciones.

"Lo primero es formarse y hacer una formación rápida de inversión, pero evitando entornos gratuitos y dudosos. Es recomendable elegir una plataforma con un contrato de servicios que vele por el buen uso de los datos", insiste.

Una vez que se ha realizado una integración en el mundo de los algoritmos generativos, destaca que se puede empezar a experimentar en áreas como el comercio, predicciones, posicionamiento de mensajes, comunicación interna, revisión de números, nuevas formas de presentar información.