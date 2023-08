Este altavoz será tu compañero perfecto en las fiestas y festivales del verano

El verano está a la vuelta de la esquina, llegan los días de escapadas, de juntarnos con amigos, de festivales, de fiestas, de largos días en la playa o en la montaña… En todos esos escenarios, la música y la diversión se convierten en protagonistas, y para disfrutar al máximo de esos momentos únicos con amigos y familiares, LG ha creado el LG XBOOM La Bestia XL7S, un altavoz espectacular con 250W de potencia, hasta 20 horas de batería, resistencia agua y con iluminación y pantalla de LEDs personalizable que convertirá tu fiesta en memorable.

Si te encanta pasar horas y horas con tus amigos, montando una fiesta en cualquier parte y compartiendo momentos únicos, el LG XBOOM La Bestia XL7S se va a convertir en tu aliado perfecto. A partir de ahora, será un compañero más para todos tus festivales y actividades al aire libre. ¿No tienes un enchufe cerca? No importa, este LG XBOOM La Bestia tiene autonomía suficiente para rendir al máximo hasta que el cuerpo aguante.

LG XBOOM La Bestia XL7S

250W de potencia

Este altavoz es capaz de llenar de música cualquier espacio. Con una potencia de 250W, se trata del altavoz más potente de su clase. Lleva integrado un gran woofer de 8 pulgadas, que se encarga de generar unos graves muy profundos, sin caer en las distorsiones.

Además, este gran woofer se combina con 2 tweeters en la parte superior, que aportan un sonido claro en las frecuencias más altas. Para crear el mejor sonido en cada momento, el altavoz tiene distintos modos de ecualización, incluyendo el Sound Boost que amplifica dinámicamente los graves para disfrutarlos sin distorsiones a cualquier volumen.

Sin embargo, XBOOM La Bestia XL7S es mucho más que un altavoz potente y con gran autonomía. LG ha incluido funciones y características para animar todavía más las fiestas. Por ejemplo, permite aplicar efectos sonoros de DJ y de voz usando la app XBOOM desde el smartphone.

El compañero perfecto en las fiestas es el LG XBOOM XL7 LA BESTIA Alvarez del Vayo

Iluminación LED y máxima conectividad

LG XBOOM La Bestia XL7S

El altavoz tiene en la parte frontal un espectacular anillo multicolor LED, e incluso tiene integrada una doble luz estroboscópica para emitir destellos durante la fiesta para crear tu propia discoteca portátil, que puedes controlar desde tu móvil.

Desde esta aplicación tendremos una mesa de mezclas al alcance de un par de toques de pantalla, y de forma inalámbrica. Además, con la app XBOOM también daremos vida a todo el sistema de iluminación y pantalla de LEDs del XBOOM XL7S.

A nivel de conectividad tenemos Bluetooth, puerto USB, y hasta entrada para micrófono y guitarra, pudiendo activar hasta la función Karaoke y crear tu propio concierto. El LG XBOOM La Bestia XL7S permite conectar varios smartphones al mismo tiempo, de esta forma podréis crear una playlist colaborativa perfecta que incluya todos los temazos posibles y ya, si quieres elevar la fiesta al siguiente nivel, también se pueden conectar hasta 10 altavoces simultáneamente, consiguiendo una potencia de 2500W.

Pantalla de LEDs para hacer tu fiesta inolvidable

LG XBOOM La Bestia XL7S

Sin embargo, la pantalla de LEDs dinámica es una de las grandes novedades de este altavoz y que puede hacer que tus fiestas sean mucho más divertidas. Puedes hacer que la pantalla cobre vida con animaciones preestablecidas, y no sólo reproduce patrones de colores brillantes y muy vistosos, sino que también puedes ajustar la ecualización del sonido para que coincida con el ritmo de la música y crear una experiencia audiovisual inigualable.

Pero eso no es todo, la pantalla de LEDs también es capaz de mostrar emojis, textos y otras imágenes, dándote la oportunidad de expresar tu creatividad de una manera única y emocionante. Con tan solo unos pocos toques en la App XBOOM desde el smartphone, los asistentes a la fiesta pueden enviar mensajes, emojis o cualquier texto personalizable y que el resto lo vea al instante.

Con esta pantalla el altavoz es mucho más que un altavoz, puede convertirse en el centro de las celebraciones e incluso aprovechar esta vistosa función para ser parte de juegos o retos entre amigos.

Batería de larga duración y portabilidad total

Con su tamaño, el XBOOM La Bestia XL7S incluye tanto asa como ruedas para transportarlo a cualquier parte, y con la batería de hasta 20 horas de autonomía tendrás horas y horas de música sin interrupciones. Además, tiene resistencia al agua IPX4, por lo que no hay problema en colocarlo cerca de la piscina, o en la playa, o si alguien derrama alguna bebida encima.

Descubre los altavoces bluetooth portátiles de LG para que nada te pare

Pero eso no es todo, en ocasiones no tenemos la necesidad de un altavoz de alta potencia, y la portabilidad también se valora, por eso LG tiene la gama de altavoces LG XBOOM Go, más compactos, con conectividad Bluetooth y sin renunciar a un sonido de calidad.

A la actual gama de altavoces LG XBOOM Go, representados por los modelos XG5 y XG7, han incorporado este año el altavoz XG9, un nuevo altavoz portátil que destaca por sus potentes bajos, resistencia al agua y una autonomía de hasta 24 horas. Todo un día de música sin parar, un gran compañero para viajes y escapadas.

LG XBOOM Go

El altavoz XG9QBK cuenta con dos woofers y un tweeter diseñados para crear una gran experiencia sonora, con un sonido potente y claro, alcanzado una potencia de 80W. Además, su luz de escenario trasera y las luces laterales se sincronizan con la música para crear un espectáculo visual con el ritmo de los temas.

En resumen, la gama XBOOM de LG está diseñada para el público más activo y dinámico que busca vivir momentos únicos y memorables con sus amigos. Ya sea con el impresionante LG XBOOM La Bestia XL7S o con los compactos y potentes altavoces LG XBOOM Go XG9, LG tiene el altavoz para cada ocasión y podrás disfrutar de la música en todo momento.

