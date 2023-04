Captura cualquier instante con la cámara de HONOR Magic5 Pro: cargado de IA y potencia

HONOR Magic5 Pro es el segundo integrante de la familia HONOR Magic Series y con él, la compañía eleva el nivel para competir en el segmento de los smartphones tope de gama.

Este nuevo flagship representa un gran salto respecto a la anterior generación, estrenando un sistema de cámara Falcon ultrarápido y capaz de capturar momentos con todo detalle, el último procesador de Qualcomm combinado a su vez con procesadores específicos de seguridad e imagen, pantalla con panel LTPO y marcos mínimos, batería de gran capacidad y un diseño renovado para hacer de este HONOR Magic5 Pro uno de los smartphones más atractivos del momento.

HONOR Magic5 Pro

El móvil es el dispositivo que más utilizamos en el día a día, y desde HONOR han cuidado los detalles más importantes y a los que los usuarios dan más importancia, como son las cámaras, la autonomía, el diseño y estilo, y la experiencia al consumir contenidos multimedia. Esos son los pilares de HONOR Magic5 Pro.

Diseño cuidado y más resistente para una gran pantalla

HONOR Magic5 Pro

Externamente, HONOR Magic5 Pro presenta un diseño con biseles simétricos. En el frontal, la protagonista es su enorme pantalla con bordes curvos. Mientras que, en la parte trasera, todas las miradas se las lleva el sistema de triple cámara. Un diseño elegante, muy vistoso y con un grosor de 8,77mm para hacerlo muy cómodo en el día a día. Y es completamente resistente al agua y al polvo, gracias a la certificación IP68.

Su pantalla es un panel LTPO de 6,81 pulgadas, capaz de alcanzar un pico de brillo de hasta 1800 nits, que se traduce en una visibilidad excelente en cualquier tipo de condición, incluso en exteriores a plena luz del sol.

Esta pantalla ofrece una tasa de refresco de 120Hz que se adapta de forma dinámica a lo que estamos viendo, para tener una experiencia muy fluida cuando jugamos o consumimos contenido, pero también cuando estamos viendo textos o imágenes estáticas para mejorar la visibilidad y, de paso, ser más eficiente con el consumo de batería.

HONOR Magic5 Pro

En HONOR Magic5 Pro han incorporado un chipset de Pantalla Discreta, que mejora todavía más la calidad de las imágenes en movimiento, y mejora los vídeos con un efecto HDR (alto rango dinámico). Es más, tiene soporte y certificación HDR10+ e IMAX Enhanced que hará disfrutar todavía más a los usuarios que suelen consumir películas y series desde el móvil.

Su tecnología Eye-Care se encarga de aliviar la fatiga ocular de los usuarios tras muchas horas mirando pantallas. Esta tecnología de baja emisión de luz azul, simula la luz natural para mejorar el confort ocular, y lo han combinado con un modo nocturno circadiano que minimiza el parpadeo de la pantalla. Todo con el objetivo de mejorar el descanso de los usuarios tras largas horas delante del smartphone.

Triple cámara: IA y 50 megapíxeles

HONOR Magic5 Pro

En Honor Magic5 Pro el sistema de triple cámara trasero está compuesto por estos sensores:

Sensor principal de 50MP : se trata de una cámara angular, con apertura f/1.6 y OIS.

: se trata de una cámara angular, con apertura f/1.6 y OIS. Segundo sensor de cámara ultra angular de 50 MP f/2.0

de 50 MP f/2.0 Tercer sensor de 50 MP de cámara periscopio para telefotografía, con f/3.0, hasta 3.5x de zoom óptico, 100x zoom digital y OIS.

Con estas tres cámaras, HONOR ofrece a los usuarios la máxima flexibilidad para capturar todo tipo de instantes y situaciones, siempre a la máxima calidad. Además, han mejorado el rendimiento de las cámaras con una mejor detección de la luz para hacer mejores fotos, aunque las condiciones lumínicas no sean las más adecuadas.

¿Te suena la típica situación en la que se te escapa un momentazo por no haber realizado la fotografía en el momento exacto? No te ocurrirá con el HONOR Magic5 Pro. En él se estrena un nuevo algoritmo de captura llamado Falcon, que captura en milisegundos todo lo que ocurre. Y con la tecnología Ultra Fusión Computacional Optics, aprovechan las mejoras de software para conseguir mejores fotos y más claras, incluso al utilizar los niveles más avanzados de zoom.

HONOR Magic5 Pro

La inteligencia artificial también está presente en HONOR Magic5 Pro mediante AI Motion Sensing Capture. Con esta tecnología, el smartphone puede detectar momentos clave en una fotografía y quedarse con ese instante en ultra alta definición. Por ejemplo, en el punto más alto de un salto. La IA estará realizando fotos incluso antes de que tú pulses el disparador para elegir la mejor de todas.

En la parte frontal, la cámara selfie tiene un sensor de 12 megapíxeles con un modo de retrato inteligente, IA para evitar distorsiones y hasta puede grabar en 4K. Además, le acompaña un sensor 3D para tener la mejor seguridad con reconocimiento facial, y para realizar pagos con el móvil en cualquier parte.

Batería para todo lo que necesites

HONOR Magic5 Pro

A nadie le gusta quedarse sin batería en mitad de la jornada, y no te ocurrirá con HONOR Magic5 Pro por mucha caña que le des en el día a día. Este nuevo smartphone incluye una batería de 5.100mAh de capacidad, que se traduce en una autonomía de la que no tendrás que preocuparte. No importa si te pasas el día navegando, chateando, haciendo fotos, jugando o trabajando con el móvil.

Aquí se combina tanto la capacidad de la batería, como la optimización de los componentes de HONOR, el software y la gestión de la energía de MagicOS 7.1, y el procesador Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2.

Además, si necesitas una carga extra, HONOR Magic5 Pro tiene tecnología SuperCharge de carga rápida a 66W por cable, y de 50W de forma inalámbrica.

El último buque insignia de HONOR ya se puede comprar en España, tiene un precio oficial de 1199€, pero hasta el 3 de mayo puedes aprovechar la oferta de lanzamiento que incluye 100€ de descuento y 6 meses de protección de pantalla extra. Además, si pagas solo 1€ más al comprar el HONOR Magic5 Pro hasta el 3 de mayo, consigues también uno de estos productos del ecosistema HONOR: el reloj HONOR Watch GS3, los auriculares HONOR Earbuds3 Pro, o la tablet HONOR Pad X8.

Sigue los temas que te interesan