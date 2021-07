Mark Zuckerberg se hace viral celebrando el 4 de julio en su tabla de surf eléctrica

Hace poco que vivimos el 4 de julio, una fecha señalada en Estados Unidos. Si bien es cierto que en España dicha fecha no tiene mucho que decir, en el continente americano es el día más señalado: es el Día de la independencia de los Estados Unidos. Y hay quienes han querido celebrarlo a su manera, como Mark Zuckerberg, CEO de Facebook.

El propio Zuckerberg ha publicado un vídeo en su cuenta de Instagram a modo de celebración del 4 de julio en los Estados Unidos. Y el vídeo no tiene ningún desperdicio, ya que podemos ver al magnate en una tabla de surf con la bandera norteamericana en ristre.

Un clip que por supuesto se ha hecho tremendamente viral, y que ha recorrido toda Internet. No es la primera vez que vemos a Zuckerberg realizar actos curiosos para la opinión popular, existiendo historias de lo más variopintas.

Zuckerberg se hace viral

El vídeo no tiene mucho misterio; vemos en él a Mark Zuckerberg, CEO de Facebook con una bandera de los Estados Unidos ondeando mientras él está haciendo surf. Concretamente, una tabla de surf de hidroala eléctrica, y en sus brazos, la bandera. En el fondo vemos un lago con un atardecer, y la canción Take me home, Country Roads de John Denver.

no deja de ser una forma peculiar de celebrar el 4 de julio. Es cierto que en estas festividades la bandera de los Estados Unidos es una constante, pero muchos no han entendido esta extraña puesta en escena por parte de Zuckerberg.

Pero ¿qué tabla está usando Zuckerberg en el vídeo? Todo apunta a que es una tabla de surf de hidroala o hydrofoil. Estas tablas se caracterizan por sobrepasar la superficie del agua cuando alcanzan una velocidad determinada, de ahí que el propio Zuckerberg esté suspendido en el aire con la tabla. Todo apunta a que es eléctrica, aunque se desconoce el modelo.

El vídeo, que ya cuenta con casi 2 millones de visualizaciones en Instagram, ha corrido como la pólvora por todas las redes sociales, incluyendo Twitter y Facebook. No han faltado las reacciones de todo tipo; desde usuarios que veían con extrañeza este vídeo hasta memes sin descanso que han ridiculizado hasta el extremo a Zuckerberg.

¿Deepfakes?

Deepfake de Mark Zuckerberg.

Lo más curioso es que no han sido pocos los usuarios que no han creído la autenticidad de este vídeo. Muchos han asegurado que el que sale en la imagen no es Mark Zuckerberg, sino que este es un deepfake hecho con inteligencia artificial. Incluso se ha teorizado con que el sujeto del vídeo es un robot desarrollado por la propia Facebook.

Teorías conspirativas aparte, estas afirmaciones demuestran cómo los usuarios ven cada vez más difuminadas las líneas entre lo real y lo irreal en Internet. Y no es para menos; no es la primera vez que usuarios usan la cara de Mark Zuckerberg para realizar deepfakes, algunos de los más perturbadores que podemos encontrar.

No obstante, no es ni mucho menos la primera rareza que vemos por parte de Zuckerberg. Según contó Jack Dorsey, CEO de Twitter, cuando él y Zuckerberg fueron a cenar, cuando Zuckerberg le sirvió como comida una cabra que él mismo mató. Tampoco podemos olvidar el famoso clip de Zuckerberg bebiendo agua en una comisión de investigación, que provocó el famoso meme de "No te olvides tomar agua. Los humanos beben agua".

