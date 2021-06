El riesgo de usar la misma contraseña para todo

¿Qué pasaría si se filtra tu contraseña? Para algunos usuarios, esto puede ser todo un dolor de cabeza, porque existen millones de personas que usan la misma contraseña para todos sus servicios y aplicaciones.

Lo que podemos pensar que es lo más fácil y rápido para nosotros, puede convertirse en un gran agujero de seguridad que acabe con toda nuestra información privada filtrada o, peor, con nuestras cuentas robadas y siendo incapaces de recuperarlas.

Jamás uses la misma contraseña para todo. Es un consejo de seguridad básico, pero mucha gente no lo cumple. Hay quien lo hace por comodidad, es fácil de recordar, vas a lo seguro… e incluso aunque sea una password muy compleja, jamás tenemos que usar exactamente la misma para todo.

Hoy en día usamos decenas, cientos de servicios diferentes. En todos tenemos cuentas de usuario y es importante elegir distintas contraseñas para ellos, tanto variantes como completamente diferentes.

Contraseñas seguras

Contraseñas únicas

Un estudio de Panda Security indica que nada menos que la mitad de los españoles usa exactamente la misma contraseña para todas sus cuentas.

Entre estas malas prácticas, está también la gente que opta por guardar sus contraseñas en papeles, o guardadas en documentos digitales sin ningún tipo de seguridad en sus ordenadores y equipos.

Al mismo tiempo, el estudio también revela que 2 de cada 3 españoles jamás cambia de contraseñas. Tras los grandes ataques a servicios y filtraciones masivas de los últimos años, es muy probable que todas esas passwords estén en bases de datos filtradas.

Gestor de contraseñas

Uno de los inconvenientes de usar contraseñas únicas para cada servicio es evidente: ¿y si no las recordamos? No sería la primera vez que tenemos que escribir muchas veces la contraseña porque no estamos del todo seguros o no acertamos a la primera.

La solución pasa por usar un gestor que lo haga por nosotros, e incluso nos ayude a generar contraseñas aleatorias y mucho más seguras. Uno de ellos es Panda Dome Security, el gestor de contraseñas de Panda, que permite almacenar todas nuestras credenciales, así como cualquier información personal que deseemos.

Todo estará protegido por nuestra contraseña maestra, por lo que solo tendremos que recordar una, única y segura. Entre el resto de funciones del gestor de contraseñas, está la generación de passwords con cifrados avanzados y la posibilidad de añadir también nuestras propias notas con los detalles que queramos que tener a buen recaudo. Y tú, ¿usas un gestor de contraseñas?