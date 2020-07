El futuro del transporte, según Elon Musk: Teslas autónomos por túneles

La estación de The Boring Company que Elon Musk instalará en Las Vegas The Boring Company Omicrono

Elon Musk ya ha dado las primeras pistas sobre cómo funcionará su sistema de túneles de The Boring Company. Un proyecto que inicialmente se pensó como una chanza y que ahora pretende transportar a personas por debajo de las ciudades evitando el tráfico todo lo posible. Y por supuesto, esta idea involucra coches Tesla, según podemos leer en Electrek.

Musk ha explicado que los coches usados para manejarse dentro de los túneles serán modelos de la firma Tesla. Concretamente, los Model S, 3 y X serán los encargados de llevar a los pasajeros en los túneles. Y no, no solo hablamos de que estos coches lleven a pasajeros en los túneles; hablamos de que estos lo harán de forma autónoma.

La alocada idea de Elon Musk, que podemos leer en la web oficial de Boring Company, consiste en usar túneles subterráneos para el transporte de personas. Estos túneles usarán coches de Tesla, usados únicamente en los llamados "Loop" únicamente como transporte.

Renders de las estaciones

Tanto el propio Elon Musk como la web de Boring Company han sido los autores de dar estas informaciones. Los Tesla que se usarán en estos túneles serán de uso exclusivo para los mismos; es decir, que los usuarios no podrán bajar con su coche a los túneles y circular por ellos, sino que tendrán que usar los Tesla. Además, estos tendrán que funcionar en modo autónomo.

Otro detalle importante es que los Teslas viajarán a 240 kilómetros por hora, por túneles subterráneos. El objetivo de Musk con este proyecto es que los trayectos sean lo más rápidos posibles, siempre y cuando se mantengan las medidas de seguridad más elementales, claro.

Tanto Elon Musk como Boring han publicado algunos renders que iremos poniendo que nos dan una idea de cómo imagina el magnate la infraestructura de este proyecto, con sus estaciones incluidas.

Más rápido que un tren

Elon Musk ha publicado renders de una hipotética estación con sus coches. Elon Musk Omicrono

La clave de este proyecto es que este método de transporte debería ser más rápido que un metro tradicional. Pero no por la velocidad, sino por el concepto; los Tesla no se pararían en cada estación, por lo que los pasajeros no harían paradas hastra llegar a la estación donde el pasajero ha indicado que quiere bajarse.

Así sería una estación menor. Elon Musk Omicrono

Esto tiene su parte buena y su parte mala, ya que aunque nos ahorramos tiempo esto implicaría que los pasajeros de los Tesla de Boring Company compartirían todos destino, por lo que no habría pasajeros con destinos diferentes en los coches. Algo que puede limitar el flujo de pasajeros.

Estación de Boring Compay desde fuera. Elon Musk Omicrono

Esto son solo renders que no muestran la realidad del proyecto. Se espera que este se finalice a finales del año 2020, pero algunos dudan de este hecho dados los antecedentes en cuanto a promesas de Elon Musk. No se saben algunos detalles importantes; ¿serán coches sin volante y totalmente autónomos? ¿O habrá chófers que conduzcan en caso contrario? Saldremos de dudas pronto.