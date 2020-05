Crímenes Ilustrados: de acertijo viral al nuevo Cluedo para móviles

Si hay algo que podemos sacar positivo del confinamiento es la cantidad de iniciativas de todo tipo que han ido surgiendo para pasar los días más entretenidos. A parte de las socorridas videollamadas a familiares y amigos, las redes sociales o las historias de acertijos pueden ser una forma excepcional de ir capeando el temporal.

¿Y qué tal si combinamos ambas? Tal vez muchos de nosotros recordamos el hilo de las vacaciones de Manuel Bartual y las horas de entretenimiento que nos ofreció narrando una historia que mantuvo en vilo a medio Twitter durante unos días. Algo parecido ha ocurrido en mitad de la pandemia a manos de Modesto García, compañero de Bartual en algunos trabajos, con crímenes sin resolver.

Puro misterio a golpe de tweets ilustrados por Javier Castro. Para arrojar un poco de luz sobre cómo se ha gestado Crímenes Ilustrados, en OMICRONO hemos hablado con Modesto García.

¿Qué son los Crímenes Ilustrados?

A poco que hayamos estamos atentos a Twitter o Instagram seguro que nos hemos topado con alguno de los hilos de Modesto García. El crimen parte de un tweet original donde se nos plantea el caso y acompaña una ilustración. A partir de ahí, tendremos que ir visitando los diferentes perfiles etiquetados en la publicación y estudiando con detalle las publicaciones que en ellos encontraremos.

Modesto García Modesto García Omicrono

Poco a poco podremos ir desenmarañando el crimen e iremos sacando nuestra propias conclusiones. El primer caso, acumula en Twitter más de 24.000 retweets y ha llegado prácticamente a todo el mundo. Incluso algunos organismos oficiales han compartido la publicación.

Modesto García, que tiene tiene experiencia en el mundo de la publicidad y del diseño gráfico, pronto descubrió lo que de verdad le gustaba: la creación de contenidos y las redes sociales."Ganar la primera Feria del Hilo que organizó Twitter España me abrió muchas puertas porque fue muy mediático. Dejé mi trabajo en ese momento". Lo hizo con un hilo de misterio con una mecánica similar Crímenes Ilustrados.

Pronto le comenzaron a llover proyectos de marcas e incluso estuvo al frente de un scape room interactivo para Televisión Española junto con Manuel Bartual. El bagaje de ambos creadores ha sido decisivo para alcanzar lo más alto del panorama 'twittero' en España. "Con Crímenes Ilustrados he vuelto a repetir la experiencia pero con otro formato", nos decía.

Bienvenidos a #Crimenesilustrados1, una serie de misterios en forma de imagen, creados por mí e ilustrados por @javi_decastro.



En la imagen hay cuentas etiquetadas que os llevarán a más detalles de la escena del crimen. ¿Puedes resolver el misterio? La solución, en 6 días. pic.twitter.com/KiR3vBPDvG — Modesto García (@modesto_garcia) March 25, 2020

"La idea de Crímenes Ilustrados surge porque llega la cuarentena y se me ocurre el pensamiento de qué hacer para aprovechar que todo el mundo está aburrido. Es una buena ventana de oportunidad para los creadores", afirma García. "La idea es resolver un misterio a través de una ilustración. Pero de repente se me ocurrió lo de las cuentas etiquetadas, que no había hecho nadie".

A pesar de que el concepto de hilo creado por Bartual y Modesto García había tenido mucho éxito en Twitter en anteriores ocasiones, en Instagram está teniendo bastante más repercusión. En cuanto a llevarlo a Facebook, Modesto lo descartó porque el funcionamiento de las etiquetas es más complicado. "Instagram es la red idónea porque las etiquetas están colocadas sobre la pista. Sin embargo, en Twitter es un poco más complicado porque las etiquetas están debajo de la foto".

Crímenes Ilustrados Modesto García Omicrono

A García le han llegado mensajes solicitando traducción en inglés y en portugués. "Hay mucha demanda de querer participar". Y es que tan rotundo éxito le ha sobrevenido un poco por sorpresa. "Esto no dejaba de ser una campaña de marca personal, los primeros los hice gratis porque yo pensaba que esto me iba a permitir proyectarme como una persona innovadora en narrativas digitales y como un escritor de suspense".

El salto a la aplicación

"Visto el éxito y que la gente quiere más crímenes vamos a crear una aplicación". Modesto se puso entonces manos a la obra y se puso a investigar cómo se desarrollaba una aplicación. "Nunca lo había hecho, pero afortunadamente di con un grupo de desarrolladores que se ha ofrecido de forma muy rápida y que creen mucho en el proyecto".

En el momento de la entrevista, la aplicación está lista para subirse a la App Store (tienda de aplicaciones de iPhone y iPad), aunque también estará disponible para Android. El proceso de validación supondrá alrededor de una semana así que en muy pocos días la tendremos disponible para descargarla.

Aplicación de Crímenes Ilustrados Modesto García Omicrono

"Los tres primeros Crímenes Ilustrados serán gratuitos también en la aplicación, pero a partir del cuarto tendrá se van a comprar de forma individual con micropagos de 1 euro". Un modelo que pretende rentabilizar, al menos en parte, todo el tiempo que invierte en la creación literaria de la trama y en el trabajo del ilustrador. "Espero que la gente no se enfade cuando se entere".

"La aplicación se va a actualizar pero no quiero poner una regularidad fija porque esto requiere mucho tiempo y yo tengo un trabajo a parte", concluye Modesto García. Una excelente iniciativa que hará las delicias de los amantes de las scape rooms en su formato más electrónico y a los fans de juegos de crímenes como el Cluedo.