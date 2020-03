Amazon restringe sus envíos: sólo repartirá productos esenciales en Italia y Francia

El mercado online aún se permite en muchos países que sufren el coronavirus en sus carnes, ya que este es el único medio para algunas personas de conseguir suministros. El problema es que no todo el mundo lo usa para lo que debe, y compra productos para nada necesarios que ponen en riesgo al repartidor que, además, debe seguir trabajando en estado de alarma.

Según informa Reuters, Amazon tomará medidas al respecto en Francia e Italia, y restringirá fuertemente su logística. A partir de ahora y hasta que acabe la crisis, Amazon no enviará productos no esenciales, y se limitará a enviar productos de primera necesidad.

Esta medida responde a un aumento en los pedidos online y en la necesidad de que las medidas de seguridad contra el coronavirus se respeten, máxime en referencia a los trabajadores de Amazon que son los más expuestos en esta ecuación.

Amazon no enviará productos innecesarios

Cajas de Amazon.

Así lo ha confirmado la empresa este sábado: "Dejaremos de recibir pedidos de algunos productos no esenciales en Amazon.it (Italia) y Amazon.fr (Francia). Esto permitirá a los asociados del centro de distribución centrarse en recibir y enviar los productos que los clientes más necesitan en estos momentos".

Estos productos serán productos para bebés, artículos de salud y hogar, belleza, cuidado personal, comestibles, suministros industriales, científicos, productos esenciales y productos para mascotas.

Esto no quiere decir que automáticamente no se pueda pedir nada en Amazon. Franceses e italianos podrán pedir productos no esenciales de vendedores en Amazon que no usen la logística del mismo, lo que implicaría que las entregas podrían tardar más en llegar.

No son los únicos países en los que se ha llevado a cabo esto; en Estados Unidos Amazon tomó una decisión muy similar, permitiendo únicamente suministros de primera necesidad en sus almacenes. Lo mismo ocurre con Reino Unido, país en el que se aplicará esta medida hasta el 5 de abri l para liberar espacio de inventario para artículos médicos y domésticos.

Pide sólo lo que necesitas

Repartidor de Glovo. Javier Durán @tortondo TWITTER

Hay varios motivos para hacer esto. El primero es lógico: el repartidor debe estar seguro. Ya no tanto por la propagaciónd del coronavirus sino por la integridad del trabajador, el cuál está expuesto a contagiarse por otras personas en el mismo momento en el que le abren la puerta. Hacer esto hará que muchos de los repartidores de Amazon realicen su trabajo exponiéndose mucho menos.

Además, está el flujo de los envíos. Se deben atender una serie de envíos totales; evitando los productos innecesarios Amazon prioriza los envíos de productos primordiales para que lleguen lo antes posible a sus destinatarios y no se completen antes envíos de productos en absoluto necesarios.

Para no exponerte a ti ni a tus seres queridos te recomendamos que solo pidas por Amazon lo imprescindible y únicamente si no tienes alternativa.