Apex AP-0: un superdeportivo ultra aerodinámico con un peso ridículo

Un coche superdeportivo puede ser una absoluta obra maestra en cuanto a ingeniería y no ser simplemente un coche muy rápido. De hecho, la aparición de los superdeportivos eléctricos reafirma este concepto, con mejoras tecnológicas que si bien se reservan a conceptos usualmente, llegan a coches que se acabarán comercializando, como el Apex AP-0.

Este superdeportivo no sólo es eléctrico, sino que presume de toques de Fórmula 1 en su diseño. Además, su mayor baza es sencillamente impresionante: un peso pluma que consigue que este increíble vehículo sea absolutamente ligero. Y no, no le falta su buena cantidad de caballos.

La fibra de carbono reina en este coche y también su potencia: 650 caballos totalmente eléctricos que se unen al ya mencionado peso de 1.200 kilos. Aunque este sea un coche más propio de la gama conceptual de supercoches actuales, podremos verlo comercializado en las carreteras.

Fibra de carbono y totalmente eléctrico

Los LEDs de la parte trasera forman el logo de la firma. Motor1

Lo primero de lo que nos damos cuenta con este coche es del uso de la fibra de carbono, como podemos ver en estas fotos de Motor1. Se usa en el chasis y en el resto de la carrocería, todo en favor de un flujo de aire excepcional y de disponer de una rigidez superior a nivel de chasis. Por otra parte, las líneas de diseño son extremadamente agresivas y con una gran predominancia de la iluminación LED. Unos LED que, por cierto, forman el logo de la firma en la parte trasera.

Hablamos de un superdeportivo totalmente eléctrico, capaz de alcanzar los 650 caballos con una batría de unos 90 kWh. Pueden saber a poco, sobre todo si hablamos de otras alternativas en el mercado de los supercoches, pero tampoco pretende buscar el lujo que otras firmas como Bugatti pretenden ofrecer.

La fibra de carbono predomina. Motor1

Gracias a su peso extremadamente ligero, de tan solo 1.200 kilos se consigue una aceleración de 0 a 96 en 2.3 segundos, que desembocan en una velocidad máxima de 305 kilómetros por hora. La autonomía será de más de 500 kilómetros según el ciclo WLTP. Además, el Apex AP-0 estará equipado con carga rápida, pudiendo cargar su batería un 80% en tan solo 15 minutos.

Por otra parte, este coche también es "autónomo"; cuenta con un nivel 3 de conducción autónmoma y diversas tecnologías como asistenmcia de mantenimiento de carril o sistema de frenado automático.

Realidad aumentada y mucha Fórmula 1

El interior del Apex AP-0 se inspira en la F1. Motor1

El interior está equipado con un único asiento y con mucha fibra de carbono (además de cuero, aluminio y otros materiales). Tenemos 3 pantallas que conforman el panel de instrumentos, dejando de lado los clásicos paneles de botones físicos, marca clásica de los coches más modernos. Las líneas de diseño también son propias de la Fórmula 1, con un volante que recuerda al de las competiciones de la F1 con mandos en los laterales.

El coche, además, puede ejecutar circuitos en realidad aumentada. Si paramos el coche y queremos aún así correr en ellos, podremos hacerlo en distintos circuitos proyectados por el mismo vehículo.

Afortunadamente este Apex AP-0 no se quedará como una simple idea en el cajón, sino que lo veremos en las carreteras. Tendrá un precio "recortado" frente a alternativas como los Bugatti o Maserati de turno, siendo igualmente caro. 195.000 dólares en el mercado de Estados Unidos, y aunque no hay fecha confirmada, sí se espera que llegue en 2022.