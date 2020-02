Ver Netflix desde YouTube: Google quiere ser el centro de tu TV y ya lo está intentando

Podríamos decir que YouTube es la televisión de los jóvenes. Yo mismo me he visto consumiendo ingentes cantidades de contenido en la plataforma de Google simplemente por entretenimiento (aunque, irónicamente, no vea la televisión). Como el mío hay muchísimos otros casos por ahí, y Google quiere sacar tajada de ello.

Sería genial que, por ejemplo, pudiéramos acceder a servicios de streaming a través de YouTube, ¿verdad? Según informa The Information, YouTube estaría en conversaciones con otros medios de entretenimiento para agregar sus servicios a la plataforma. Es decir, que pudiéramos suscribirnos a Netflix, HBO u otras plataformas a través de YouTube.

Fuentes de The Information sugieren que Google ya está en conversaciones con estas empresas para agregar estas plataformas a YouTube. Una gran funcionalidad que podría presentarse en el futuro Google I/O podría consistir en la capacidad de suscribirnos a través de un vídeo específico o canal a otros servicios como Netflix.

Acceder a Netflix a través de YouTube

Apple TV. Apple

Esta idea sería similar a la que ya llevan a cabo Amazon o Apple. Los suscriptores pueden, desde las apps de sus servicios, acceder a contenido de otras plataformas si a cambio se paga la suscripción. YouTube ya permite suscribirse a varios servicios desde su plataforma, pero no de forma internacional necesitando el servicio YouTube TV, por ejemplo.

Las conversaciones que las fuentes de The Information han visto llevaban ya meses fraguándose y buscarían la agregación de una amplia variedad de servicios. Algo similar a lo que ocurre con la televisión por cable en el mercado televisivo tradicional; YouTube ganaría notoriedad y debido a que es una grandísima plataforma podría fomentar la cantidad de suscripciones realizadas, ganando las 2 partes prácticamente de forma igualitaria.

La primera empresa en hacer esto fue Amazon, con Amazon Channels; acrecentó el número de suscripciones de servicios como Showtime o Starz, y actualmente Channels cuenta con más de 200 servicios externos con capacidad para suscribirse a través de la plataforma de Amazon.

Logo de YouTube.

Google pretende realizar este proceso en un momento en el que empresas como Facebook y Sony han abandonado esta idea de mercado pero, a su vez, con la misma Google siendo una clara beneficiada en todo este asunto. La empresa anunció que su servicio YouTube TV contaba con más de 2 millones de suscriptores actualmente.

No está claro si el nuevo servicio de suscripción o la agregación de servicios externos que Google está observando estaría ligada a YouTube TV o si tendría otra oferta separada; El potencial de ganancias de ofrecer suscripciones de otras compañías es significativo, ya que obviamente al agregar estos servicios Google se llevaría una parte del coste de la suscripción realizada a través de su plataforma.

Sabiendo que YouTube es un gran mural de publicidad, no sería raro que otras empresas quieran publicitarse en esta plataforma. Google anunció la semana pasada que YouTube generó 15.000 millones de dólares en ingresos publicitarios en 2019, más que Fox, NBC y ABC juntos.

Origen | The Information