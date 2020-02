La producción del iPhone volverá a pleno rendimiento a pesar del coronavirus

Esta misma semana contábamos cómo la crisis del coronavirus que está viviendo China podría afectar a la producción del iPhone. Se hablaba de un "gran impacto" en la producción de los dispositivos de Apple, que podría afectar gravemente a su comercialización. Ahora, parece que no será del todo así.

Según informa Bloomberg, las fábricas de Foxconn para producir el iPhone no solo no cesarán su tarea, sino que seguirán funcionando a pleno rendimiento a partir del 10 de febrero. No solo Foxconn; otros proveedores de Apple como el fabricante de iPhones Hon Hai Precision Industry han anunciado que reanudarán la producción.

Este anuncio sorprende debido a la dramática crisis que China está viviendo actualmente con el coronavirus, dejando miles de infectados y cerrando las fronteras del país en pos de evitar la propagación.

El iPhone seguirá produciéndose

Foxconn, Longhua

Hon Hai de Foxconn, dijo este mismo martes que a partir del 10 de febrero la firma reanudaría la producción. Debido a que este es uno de los fabricantes más importantes para Apple, esta podría ser la salvación al "gran impacto" que se preveía que ocurriría sobre la disponibilidad y comercialización del iPhone.

Foxconn espera reinicar las producciones en toda China. A Foxconn se le unen otros, como Quanta Computer Inc., Inventec Corp. y LG Display Co. Se ha fijado el día 10 de febrero, pero es una fecha que se nos antoja algo difícil; la crisis del coronavirus deja ciertas dudas acerca de si estos proveedores podrán seguir con su trabajo.

La enfermedad está provocando estragos en el país. Cada día aumentan los números de infectados, de muertos y de trabajadores de distintas empresas que se quedan afinados en encierros municipales. El transporte de personas y suministros también ha sido obstaculizado en pos de evitar todavía más propagación. Las plantas de producción pueden ser un gran problema para la propagación de este virus.

Hay que recordar que los iPhone son fabricados principalmente en China, por Hon Hai en su llamada iPhone City en Zhengzhou y por Pegatron Corp. en un sitio de ensamblaje cerca de Shanghai. Cada uno de esos lugares está a más de 500 kilómetros de Wuhan, en el centro de China, el epicentro del brote viral.

Apple tiene aproximadamente 10.000 empleados en China, en sus empresas minoristas y corporativas. Su cadena de suministro también cuenta con más de un millón de trabajadores que fabrican productos como más productos además del iPhone, como los iPad o los Apple Watch.

