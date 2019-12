Rusia dejará de usar Wikipedia para implantar su propia enciclopedia online

Parece ser que a Vladimir Putin no le gusta la Wikipedia. El presidente ruso no ve con buenos ojos a la enciclopedia online más usada del mundo; considera que es "poco fiable" y que no presenta la información de forma correcta. Recordemos que la Wikipedia se conforma de artículos hechos por internautas, por lo que puede no ser la fuente de información más confiable (al menos sin contrastar antes lo que se lee).

La decisión de Rusia respecto a este tema ha sido cuanto menos drástica: planea sustituir la Wikipedia. No a nivel global, sino a nivel nacional. Putin ha pedido reemplazar la Wikipedia por una versión online y digitalizada de la "Gran Enciclopedia Rusa".

Según Putin, esta nueva "Wikipedia rusa" tendrá "información fiable, presentada de buena forma y moderna". Este es otro paso por parte de Rusia para intentar alejar a sus habitantes del mundo online y su información externa, lejos de medios rusos.

Rusia tendrá su propia "Wikipedia" basada en la "Gran Enciclopedia Rusa"

Vladimir Putin votando en estas elecciones. Reuters

La agencia de noticias rusa RIA Novosti citó a Putin realizando estas declaraciones: "En cuanto a Wikipedia... es mejor reemplazarla por la nueva Gran Enciclopedia Rusa en formato electrónico. Al menos eso será información confiable, presentada de una forma moderna y buena".

Aunque pueda parecer una salida de tono propia de dirigentes como Trump, Putin tiene claro que el proyecto saldrá adelante. Esta nueva enciclopedia online le costará al Estado unos 2 mil millones de rublos (más de 28 millones de euros). Por si esta decisión no fuera suficientemente drástica, se establecerá un centro nacional de investigación y educación que pueda proveer de información a esta "Gran Enciclopedia Rusa" online, tal y como informan en Reuters.

Esta no es la primera salida de tono de Rusia respecto a las restricciones de acceso a información externa que el país lleva a cabo con sus gentes. A principios de año Rusia aseguró que se desconectaría de Internet de forma temporal y, además, anunció sus planes para controlar hasta el 95% de tráfico de Internet a nivel nacional para crear su propio "Internet" independiente del resto. Esta última medida entraría en vigor en el año 2020.