La ciber-camioneta de Tesla ya tiene fecha, el futuro está aquí

Ya es oficial: Elon Musk ha dado la fecha oficial de presentación de la esperadísima camioneta de Tesla. Eso sí, haciendo un guiño clarísimo a su carácter futurista, y no solo por el nombre. Porque sí, no la ha llamado "pickup de Tesla", sino "Cybertruck". No, no es una broma, el tweet lo pone así.

Musk ya aclaró que la camioneta iba a tener un deje futurista que la diferenciara de otras alternativas del mercado, e incluso en su anuncio lo ha hecho así. La fecha elegida es el 21 de noviembre, día en el cuál podremos ver la camioneta hecha realidad.

La fecha tampoco es un misterio; es un guiño a Blade Runner. En los títulos de inicio de la película se habla del siglo 21 y el año 2019, concretamente, del mes de noviembre. Una estratagema publicitaria que los más geeks captarán y que enfatiza todavía más el carácter futurista del lanzamiento.

La "ciber-camioneta de Tesla" en camino: llegará el 21 de noviembre

Cybertruck unveil on Nov 21 in LA near SpaceX rocket factory — Elon Musk (@elonmusk) November 6, 2019

El mismo Musk lo ha anunciado por Twitter. La ha llamado "Cybertruck" y ha anunciado que la fecha para su revelación sea el 21 de noviembre en Los Ángeles, cerca de la factoría de SpaceX. Musk no se ha cortado en palabras acerca de la camioneta; ha llegado a asegurar que su diseño "paraliza".

Lo importante de este lanzamiento (además de ver por fin cómo será la primera camioneta de Tesla) es que los diseñadores han querido poner especial esfuerzo en este apartado. Tenemos como ejemplo el Tesla Model Zero, un diseño imaginado por un trabajador de Tesla que tiene un carácter futurista y muy moderno.

The date is strangely familiar …https://t.co/YZl5R1POJL — Elon Musk (@elonmusk) November 6, 2019

El magnate sudafricano, según podemos leer en este tweet, ha querido hacer un juego con la mítica película Blade Runner eligiendo la fecha. Las referencias "cyberpunk" a la camioneta no son nuevas; la idea de esta camioneta surgió en 2013, cuando Musk aseguró que quería competir contra la popular F-150. Ha dado detalles no demasiado concretos, como que costará menos de 50.000 dólares o que podremos acceder a 2 modelos, uno de 640 y otro de 800 km de autonomía.

Cybertruck

En cuanto a diseño, Musk no ha dado más que un pequeño teaser oscuro que nos deja adivinar los faros delanteros. Tendremos que esperar al 21 de noviembre para ver qué nos depara la camioneta de Tesla que, sin duda, será una auténtica revolución.