Dónde y cómo reciclar materiales especiales

Reciclar es un hábito tremendamente sencillo de cumplir con enormes beneficios para nuestro medio ambiente. En lugar de malgastar recursos estaremos dándoles la oportunidad de tener una segunda vida, además de generar menos residuos y reducir el desperdicio.

Casi todos los ciudadanos conocen de sobra la división por colores de los diferentes contenedores de basura, no obstante, hay determinados objetos o dispositivos que se rigen por otras normas de reciclaje.

¿Sabías que los bolígrafos no deben tirarse al contenedor amarillo? ¿Y qué sabes sobre el reciclaje de móviles o cartuchos de impresora? ¡Resolvemos todas tus dudas!

Cómo reciclar materiales especiales

Empezamos por los botes de pintura. Éstos se fabrican con hojalata, un material altamente reciclable, pero que también es tóxico. Dicha característica implica que tendremos que llevarlos al punto limpio más cercano.

Y esa manera de actuar no solo está relacionada con los botes de pintura, sino con cualquier bote que tenga los signos de peligrosidad en su etiqueta. Hablamos de los símbolos en forma de calavera que están presentes en detergentes y otros productos similares.

Por otro lado tenemos los bolígrafos, utensilios que por norma general solemos depositar en el contenedor de plásticos sin ser conscientes de que lo estamos haciendo mal.

Cabe recalcar que los bolígrafos no son envases y contienen metales y otras sustancias con las que hay que tener cuidado, por lo que lo mejor sería llevarlos a un punto de recogida de TerraCycle, la empresa que se encarga del reciclaje de residuos difíciles de reciclar.

Móviles y cartuchos de impresora

En España hay aproximadamente 50 millones de teléfonos móviles, el problema es que la mayoría de sus dueños desconoce cómo reciclarlos correctamente, algo peligroso teniendo en cuenta que estos dispositivos integran litio, coltán y una infinidad de materiales más.

Lo ideal sería depositarlos en un punto de reciclaje. Como ejemplos tenemos centros como Recycla, encargados de la logística de recogida y reciclaje de móviles usados, o TeloReciclo, una iniciativa para fomentar y crear empleo de proximidad a personas con discapacidad intelectual. Otra alternativa es donar esos móviles a ONG's que los utilicen con fines solidarios.

Con los cartuchos de impresora pasa algo similar. Basta con entrar en Puntoreciclaje.com y consultar los sitios de tu ciudad donde puedes depositar este tipo de residuos. Otra opción consiste en contactar con el fabricante de los cartuchos, puesto que muchas firmas, como el caso de HP, cuentan con sus propios programas de reciclaje y recogida de cartuchos.

Aprende más sobre el reciclaje de materiales especiales en 'Un Hábitat Mejor'

Como has podido comprobar, reciclar correctamente los materiales especiales no es nada complicado. Con un pequeño gesto evitarás que tus cosas acaben en un vertedero o en el fondo del mar, ¡ya no tienes excusas para no reciclar!