Nuevo Volkswagen Golf 8: el clásico nunca muere

Ya es oficial: se ha presentado el nuevo Volkswagen Golf 8. La renovación de uno de los mejores clásicos de la firma alemana en cuanto a automovilística se refiere se ha presentado en Wolfsburg, Alemania. Se ha estrenado en una World Premiere que se ha retransmitido vía streaming a nivel internacional.

Lo primero que vemos de este nuevo vehículo son sus nuevas líneas de diseño, adaptadas a las nuevas sensibilidades estéticas de este año. Unas líneas que si bien no son demasiado atrevidas juegan con la característica estética propia de un Golf unidas a renovaciones importantes. También ha sufrido renovaciones a nivel interno, como veremos a continuación.

Volkswagen ha querido diferenciar su nuevo Golf 8 de su vehículo completamente eléctrico, el Volkswagen ID.3, con un diseño continuista pero que no se aleja de lo ya visto en la gama Golf.

Nuevo Volkswagen Golf: similar por fuera, radical por dentro

Volkswagen Golf 8 Volkswagen

Los diseñadores del fabricante alemán han querido darle un aspecto más aerodinámico y moderno a su nuevo vehículo. Lo podemos ver a simple vista, con la líne horizontal LED que corona la parte frontal del coche reduciendo la calandra al mínimo posible. Tenemos una grandísima abertura en la parte baja de la versión híbrida enchufable, simulando un motor que necesita una gran ventilación.

Volkswagen Golf 8 Volkswagen

Yéndonos a la zaga, nos encontramos claramente con un Volkswagen Golf con todas las letras pero, de nuevo, con las nuevas líneas estéticas de la firma. Unos faros más estilizados llenan la parte trasera pero, de primeras, no podemos obviar que estamos ante un Golf con todas sus señas de identidad. Si bien las versiones tanto de gasolina como enchufable se diferencian, son prácticamente calcados.

Interior del Volkswagen Golf Volkswagen

El interior del nuevo Volkswagen Golf 8 ha sido la renovación más importantede este vehículo. El salpicadero ha sido rediseñado y las rotulas y botones circulares se han eliminado en pos de un panel táctil, desde el cuál controlaremos muchas de las funciones del coche.

Una decisión polémica que puede inducir a que tendremos problemas de ergonomía. Tanto es así que incluso los faros delanteros, que desde siempre se controlaban con una moleta a la izquierda del volante, ahora se controlan con otros botones. También podremos realizar comandos de voz para controlar distintos aspectos del vehículo.

Está claro que Volkswagen ha querido dotar de un carácter tecnológico a este coche sin ceder de nuevo a la electrificación total; tenemos motores de gasolina, gasolina mild hybrid, diésel y versiones híbridas enchufables cediendo su espacio eléctrico al Volkswagen ID.3

Volkswagen no cede a la electrificación total pero sí le da guiños

Volkswagen Golf 8 Volkswagen

Bajo el capó de los nuevos Volkswagen 8 tenemos mucho de lo que hablar. Hablamos de una oferta que comprende motores de gasolina, diésel, gas natural comprimido (GNC) y versiones electrificadas sin robarle el trono eléctrico al ID.3. Concretamente tendremos 5 versiones híbridas, 2 de ellas enchufables llamadas eHybrid y 3 "mild-hybrid".

Empezando por las variantes no híbridas estamos ante motores de gasolina de 3 cilindros repartidos en 2 niveles de potencia que comprenderán 90 y 110 CV tricilíndricos y de turbo variable. En la variante diésel la cosa cambia, pudiendo optar a un motor de 4 cilindros pasando a 115 o 150 CV, ambas configuraciones basadas en el motor 2.0 TDI. En este sentido se destacan los nuevos motores eTSI, que vendrán en 3 variantes. Estos motores de gasolina disponen de tecnología semihíbrida MHEV de 48 voltios reduciendo, según Volkswagen, el consumo de emisiones. De nuevo se repartirán en 3 niveles de potencia: 110, 130 y 150 CV.

En cuanto a las versiones eHybrid de los nuevos Volkswagen Golf 8, tendremos disponibilidad para 2. Ambas usan baterías de iones de litio de unos 13 kWh y estarán divididas en eficiencia y potencia. Mientras que la versión más eficiente tendrá una potencia de unos 204 CV, la más potente subirá hasta los 245. Fijándonos en las versiones "mild-hybrid", es decir, las no enchufables cuentan con una batería de unos 48 Voltios.

Por su parte, la versión GNC, el TGI se desarrollará a partir del reciente motor 1.5 evo con una potencia de unos 130 CV.

Volkswagen Golf Volkswagen

El nuevo powertrain TDI del Golf 8 es otra de las innovaciones del nuevo vehículo de Volkswagen. Según la marca, utiliza tecnología de dosificación doble (dos convertidores catalíticos SCR) que reduce las emisiones de óxido de nitrógeno hasta en un 80%. El consumo TDI se reduce así mismo en un 17%.

Volkswagen ha querido hacer un especial énfasis en el carácter conectado del coche. Posee una unidad de conectividad OCU que establece conexión con enlaces eSIM integrados en los servicios online "We Connect" y "We Connect Plus". Gracias a la tecnología Car2X el coche notificará al conductor de detalles como información referente a otros vehículos de la carretera (de hasta 800 metros de distancia) o señales de tráfico a través de una pantalla. Además, estas advertencias se compartirán con otros modelos que cuenten con esta tecnología.

Precio y disponibilidad de los nuevos Volkswagen Golf 8

Según la firma alemana, el coche comenzará su comercialización en España a partir del próximo mes de diciembre. Las primeras entregas del vehículo se realizarán en febrero del año 2020, y la producción del coche se llevará a cabo en la factoría de Wolfsburg, Alemania. Por ahora no se saben los precios, si bien Volkswagen ha afirmado que una vez la fecha de lanzamiento esté próxima, dará a conocer los costes y demás detalles de la gama.

En desarrollo...