El nuevo airbag central de Hyundai te protege de tu pasajero

El airbag es uno de los inventos que más vidas ha salvado en la carretera, probablemente sólo por detrás del cinturón de seguridad. Sin embargo, eso no significa que la industria se esté conformando con eso; la demanda por mayor seguridad siempre está aumentando, y eso ha llevado a los fabricantes a ingeniar nuevas tecnologías y nuevos tipos de airbag.

Ahora Hyundai ha presentado un airbag para protegernos de un peligro que, sinceramente, no habíamos pensado hasta ahora: nuestros propios pasajeros. No, Hyundai no ha desarrollado una tecnología contra los pasajeros especialmente pesados, sino que el nuevo airbag central que ha presentado se centra más en evitar los golpes accidentales.

La verdad es que tiene sentido. En los accidentes más aparatosos, nuestro cuerpo puede moverse mucho sin querer; puede que el torso esté sujeto por el cinturón de seguridad, pero los brazos y la cabeza pueden moverse mucho, hasta el punto de que los ocupantes se golpeen entre ellos. Según la European Automobile Manufacturers’ Association’s, los golpes entre ocupantes o entre objetos del interior del coche alcanzan una proporción del 45% de todos los accidentes en Europa.

Llega el airbag central

En concreto, el airbag de Hyundai se centra en evitar los golpes entre las cabezas del conductor y el pasajero delantero. Funciona como un airbag normal, y aunque en las imágenes parezca que está instalado en la consola central, en realidad se despliega hacia arriba desde la base del asiento delantero.

Hyundai

El airbag permanece durante un instante entre el pasajero y el conductor, para amortiguar cualquier posible golpe. Además, también puede ayudar a evitar lesiones de cervicales, al evitar que el cuello gire más de lo debido. Hyundai afirma que es capaz de reducir las lesiones de golpes entre los ocupantes en un 80%.

Nos preguntamos qué sitios del interior de un coche quedan por contar con su propio airbag; de hecho ya hay fabricantes que los están probando en el exterior del coche. Por el momento, este airbag será instalado en futuros modelos, tanto de Hyundai como de Kia.