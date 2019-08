Honda revoluciona el airbag: coge tu cabeza como una bola de béisbol

El airbag es una de las innovaciones más importantes de la historia del automóvil, tal vez sólo por detrás del cinturón de seguridad. Desde que fue hecho obligatorio en la mayoría de mercados, ha salvado incontables vidas. Tal vez por eso la mayoría de fabricantes ha optado por no tocar lo que ya funciona.

Y es que el funcionamiento y el diseño básico del airbag ha cambiado poco en todas estas décadas. Sigue siendo una bolsa inflable que se activa instantáneamente en caso de golpe; el objetivo es que nuestro cuerpo se mueva lo menos posible en caso de accidente. Esos movimientos bruscos son la principal causa de lesiones, que pueden provocar la muerte si se dan en zonas importantes como el cuello.

Hasta ahora, las mayores innovaciones relacionadas con el airbag se han centrado en aumentar su número (hasta el punto de envolver a todos los ocupantes) y mejorar su integración en el interior, su diseño y su activación. Al principio, los volantes con airbags eran grandes y no tenían el claxon integrado, por ejemplo.

Así funciona el nuevo airbag de Honda

Pero ahora Honda afirma que ha llegado el momento de cambiar radicalmente el diseño del airbag, y no por cualquier motivo. Y es que el airbag también tiene sus defectos, que hasta ahora no han podido ser solucionados.

El diseño presentado por Honda no está compuesto por una parte inflable, sino por tres. La central se encarga de detener el movimiento de nuestra cabeza, y los dos laterales se aseguran de que el cráneo no se mueve a los lados. Por lo tanto, este airbag es algo así como un guante de béisbol, diseñado para que la "pelota" no se escape.

El objetivo es acabar con las lesiones producidas por el propio airbag; porque sí, el airbag produce lesiones, y no hablo solo del impacto en la cara de la expansión explosiva. Uno de los mayores peligros es que no impactemos con el airbag completamente de frente; si nuestro cráneo impacta con un ángulo, es posible que nuestra cara se deslice por la superficie del airbag y el cuello acabe rotando más de lo que debería.

El airbag diseñado por Honda evita esto, atrapando la cabeza y evitando que realice movimientos innecesarios. El fabricante japonés cree que será más efectivo en colisiones que no sean completamente frontales; cuando un coche se estrella contra otro o contra un obstáculo, es mucho más común que el choque se produzca en un ángulo, y este airbag protege contra ello.

Honda espera producir los primeros coches con este nuevo airbag a partir de 2020.