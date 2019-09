La nueva app de dibujo de Adobe ya está aquí, aprovecha el iPad como pocas

Una de las apps más esperadas para iPad por fin ha llegado. Se trata de Adobe Fresco, una aplicación con la que el popular desarrollador quiere demostrar lo que es posible con una tablet moderna (concretamente, un iPad, al menos, por el momento).

Y es que Adobe es más famosa por Photoshop e Illustrator, programas dirigidos a profesionales y entusiastas que han dominado el sector del PC durante décadas. Sin embargo, la mayoría de los artistas actuales ya no trabaja sólo en el ordenador; las tablets son cada vez más populares en este sector, especialmente para bocetos rápidos.

Pero, ¿y si fuese posible usar la tablet para dibujar en serio? Con Fresco, Adobe quiere demostrarlo. Esta no es una simple app de dibujo con la que hacer garabatos; es un auténtico programa de nivel profesional, sólo que lo usamos en una tablet.

Así es Adobe Fresco, la nueva app de dibujo

Que este es un lanzamiento importante para Adobe y la comunidad artística es un hecho innegable; la compañía ha echado el resto, ofreciendo acceso a todo tipo de pinceles con las que experimentar.

En Fresco incluso podemos usar los cientos de miles de pinceles ya disponibles para Photoshop, por lo que no tenemos porqué adaptarnos a un tipo de brocha diferente si no queremos. Esta es sin duda la gran ventaja de Fresco frente a otras apps de dibujo disponibles para iPad, y no es de extrañar que Adobe se haya centrado en eso en el marketing.

Pero tal vez más interesante desde el punto de vista técnico son las Live Brushes, empezando por los pinceles que imitan las acuarelas y la pintura acrílica y usan la plataforma de Inteligencia Artificial de Adobe, llamada Sensei.

Adobe

Con Sensei, podemos hacer que las ilustraciones realmente parezcan que han sido realizadas sobre papel o lienzo y con brochas y pinceles reales. El efecto es asombroso: Sensei es capaz de imitar el efecto real de una brocha, incluyendo imperfecciones en el trazado como los cúmulos de pintura; incluso es capaz de imitar la manera en la que la pintura atraviesa el lienzo y se expande.

Adobe

Fresco puede ser el principio de algo grande para la comunidad de artistas online. Por el momento sólo está disponible para iPad, sin noticias aún de un posible lanzamiento para Android. Si ya tienes una suscripción de Creative Cloud, Fresco es completamente gratuita, por lo que será muy atractiva para los que ya usen Photoshop y el resto de apps de Adobe.

Si solo quieres probar la app, puedes descargarla de manera gratuita de la App Store, aunque tendrás algunas limitaciones como la cantidad de pinceles disponibles o la resolución a la que podemos guardar los trabajos. Otra opción es pagar una suscripción de 10,99 € al mes (los seis primeros meses gratis); sin embargo, de esta manera no tendrás acceso a las novedades que sí disfrutarán los usuarios de Creative Cloud.

Como es habitual en Adobe, Fresco es una inversión cuantiosa, especialmente para artistas aficionados; pero la desarrolladora espera que la gran cantidad de funcionalidades, la compatibilidad con pinceles de Photoshop, y las Live Brushes merezcan la pena.