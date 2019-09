Hollywood se paraliza después de fallos masivos en los Mac Pro

Puede que Windows sea la reina de los ordenadores personales, pero hay unos usuarios que siguen confiando en Apple, y por buenos motivos: los creadores. Desde diseñadores a editores, pasando por fotógrafos o arquitectos, son gremios que suelen depender más de la compañía de la manzana, gracias en buena parte a las herramientas disponibles en macOS.

Hoy hemos tenido un buen recordatorio de hasta qué punto algunas industrias dependen de los productos de Apple, después de que un fallo masivo haya bloqueado temporalmente a parte de la industria del cine. A aproximadamente las 6 de la mañana hora peninsular, profesionales del cine y la televisión han acudido a redes sociales para avisar de un error masivo en sus ordenadores.

El fallo afecta particularmente a los Mac Pro de la anterior generación, que recibieron el apodo de "papelera" o "trashcan" por su extraño diseño. En concreto, el problema aparece si el sistema no está actualizado y ejecutamos AVID's Media Composer.

Los Mac Pro dejan de funcionar por un "bug"

Por el momento, no está claro si el bug es exclusivamente de AVID, de macOS, o de los dos, pero sí se sabe que puede tener consecuencias desastrosas para el trabajo. AVID's Media Composer es uno de los programas de edición de vídeo profesional más usado. En el momento de escribir estas palabras, ni Apple ni AVID han reaccionado públicamente aún.

El problema ocurre cuando, aparentemente, el programa de AVID corrompe una de las carpetas de nivel "root", o "raíz", de UNIX; estas son las carpetas de máximo nivel, que normalmente no pueden ser modificadas por el usuario al ser necesarias para el correcto funcionamiento del sistema operativo.

AVID's Media Composer

Al perder acceso a estas carpetas, macOS puede dejar de funcionar correctamente. Sin embargo, todo indica que estas carpetas sólo se comprueban en el arranque del sistema, por lo que una solución temporal es no apagar el ordenador; si lo dejamos encendido, no deberíamos perder lo que estemos haciendo. Muchos usuarios no sabían esto, y al encender el sistema se han encontrado con que no pueden usarlo; según Variety, entre los afectados se encuentran estudios de post-producción de Los angeles y editores independientes.

Que este problema haya aparecido de repente, y al mismo tiempo para tantas personas, indica que no se trata de un simple "bug". Es más probable que sea fruto de una actualización de software que haya introducido el problema.

El Mac Pro es uno de los modelos más veteranos que Apple sigue vendiendo, pero sigue siendo popular entre profesionales. Este mismo año Apple presentó su sucesor, que siguiendo la tendencia también tiene un diseño que ha provocado muchas risas, en este caso por su parecido con un rallador.