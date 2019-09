Cambia rápido entre las apps de tu PC con este truco

Los ordenadores se han convertido en unas herramientas prácticamente imprescindibles para la mayoría de las personas. Estos dispositivos han permitido llevar nuestra productividad hasta otro nivel, razón por la que las oficinas están repletas de ordenadores.

Como es lógico, no todos los usuarios tienen los mismos conocimientos de informática. Existe una infinidad de tipos de usuarios, no obstante, suele haber una gran diferencia entre los que usan atajos y los que no. Los del primer grupo suelen ser bastante más productivos y ágiles gracias a los segundos que arañan con cada atajo.

Precisamente, en este artículo venimos a hablaros de una herramienta para cambiar rápidamente entre las diferentes apps de tu PC. Veréis como es muy sencillo, ¡a continuación los detalles!

Cambia rápido entre las apps de tu PC

Cabe recalcar que no hace falta ser ningún experto en informática para usar la herramienta de la que os vamos a hablar, por lo que podrán beneficiarse usuarios de cualquier nivel.

Se trata de Switch, una aplicación totalmente gratuita que, según sus creadores, permitirá a los usuarios cambiar entre sus apps favoritas a la velocidad del rayo. Desgraciadamente, en el momento de escribir este artículo solo está disponible para Windows, aunque parece que pronto también podrán usarla los usuarios de MacOS.

Switch destaca por su sencillez y eficiencia. Por un lado, puede servir como otro dock o barra de tareas más. Al instalar la aplicación nos aparecerá su barra de tareas completamente vacía, donde podremos añadir hasta 8 programas o aplicaciones.

Por otro, Switch está configurado de tal manera que cada icono de su barra de tareas responde a los atajos ALT + 1, ALT +2 y así hasta llegar a los 8. De este modo, cambiar entre apps resulta tremendamente fácil y rápido. A continuación os dejamos un vídeo de ejemplo:

Como es lógico, también podrás personalizar a tu gusto algunas opciones de Switch, como elegir el lado donde quieres su barra de tareas, ocultarla, etcétera. Switch es, sin duda, una aplicación que puede resultar muy útil a casi cualquier usuario, una pena que aún no esté disponible para MacOS.

Descarga esta útil herramienta aquí