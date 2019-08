Microsoft te permitirá reinstalar Windows 10 sin disco, usando la nube

Microsoft ha confirmado una nueva funcionalidad que nos permitirá reinstalar Windows 10 sin disco, sólo descargando lo necesario directamente de la nube. Se trataría de una gran ventaja, especialmente en casos de emergencia.

Puede que Windows 10 sea un sistema mucho más estable que sus antecesores, pero eso no significa que sea infalible. Tarde o temprano vas a querer reinstalar el sistema, sobre todo si te has encontrado algún bug, llevas ya unos años usando el ordenador y le quieres hacer una "limpieza", o has instalado algo que no deberías con un virus de regalo.

Sea como sea, tienes varias alternativas para "reparar" el sistema en el propio sistema operativo y devolverlo a su estado original o de fábrica. Pero lo que no puedes hacer aún es reinstalar completamente el sistema desde cero; para eso necesitas primero descargar una herramienta que te permitirá crear un medio de instalación, que puede ser un USB o un disco.

Reinstalar Windows 10 sin disco pronto será posible

El problema de este método, por supuesto, es que si no has creado ese medio de instalación no puedes hacer nada. Necesitas tener una unidad USB libre o una grabadora de DVDs (cada vez menos comunes en ordenadores modernos).

Además, es un proceso que puede echar para atrás a los usuarios novatos o simplemente que no quieran meterse en esos "berenjenales". Afortunadamente, parece que dentro de nada eso no será necesario.

Una nueva funcionalidad que Microsoft está probando nos permitirá la descarga desde la nube del sistema operativo; la nueva opción nos permitirá restaurar el sistema desde la nube. Cuando la activemos, Windows se conectará a los servidores de Microsoft y descargará automáticamente los archivos necesarios para realizar la reinstalación.

Esta es una opción que ya estaba presente en los dispositivos Surface, que debido a su movilidad y sus conexiones no siempre tienen un medio de instalación disponible. Ahora también podremos usarlo en nuestros ordenadores, y debería hacer más fáciles las reinstalaciones.