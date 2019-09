Revender juegos digitales podría ser una realidad muy pronto

¿No has pensado alguna vez en la posibilidad de revender juegos digitales? Los videojuegos físicos y digitales no son lo mismo, y cada uno tiene sus ventajas (y sus desventajas). Una de las ventajas de los físicos es que, una vez te cansas del juego o necesitas dinero puedes venderlo sin mayores complicaciones. Eso no ocurre con los juegos digitales.

Pero puede que esto cambie. Una corte francesa ha dictaminado que el hecho de que Steam no nos permita revender nuestros juegos digitales atenta contra la normativa europea, y obliga a la firma a permitirnos realizar dichas reventas, según Polygon.

Esto podría desembocar en que otras empresas se vieran obligadas a permitir a sus usuarios revender sus copias digitales. En tal caso, se crearía un mercado de "segunda mano" similar al que nos encontramos en los juegos físicos.

Una corte francesa obliga a Steam a permitirnos revender juegos digitales

Steam

El Tribunal de Primera Instancia de París ha determinado que los usuarios de la Unión Europea tenemos derecho a realizar reventas de nuestros juegos digitales, al igual que los videojuegos de formato físico. Así, dicho Tribunal obliga a Steam a permitirnos a nosotros, los usuarios, a vender nuestras copias digitales.

Según Numerama los abogados de Valve han argumentado que Steam no es una tienda de videojuegos sino un servicio de suscripción. Argumento que ha sido rechazado por la corte; según el Tribunal, Steam no vende juegos como parte de ningún paquete de suscripción.

El tribunal continuó diciendo que la política de Valve sobre la reventa de juegos está en contra de las leyes de la Unión Europea que rigen el flujo libre de productos digitales. Steam obviamente ha realizado un recurso contra dicha sentencia. En palabras de Doug Lombardi, co-fundador de Valve: "La decisión no tendrá efecto en Steam mientras el caso esté en apelación".

Si se confirma la sentencia pese al recurso de Valve, entonces Steam tendrá que modificar su política de tienda o se tendrá que enfrentar a consecuencias económicas. Este, de hecho, no es el único problema que ha tenido la firma al respecto; la Comisión Europea en abril acusó a Valve de violar las reglas del mercado único digital de la Unión.

Ninguno de los dos casos, ni el de la Comisión ni el del Tribunal francés han llegado a un término. Sin embargo deja claro no solo que Europa (o parte de ella) quiere cambiar la forma en la que opera Steam, sino que consideran que un juego digital se puede revender exactamente igual que uno físico.

Esto podría tener consecuencias

Esta decisión podría afectar a otras tiendas como Epic Games Store, porque de igual forma no permiten una reventa de estos títulos. Los cambios en las políticas bien podrían propiciar una nueva multa por parte de estos organismos a otras empresas similares a Steam o provocar que estos cambien las políticas directamente para escudarse ante una sanción.

En ese caso, lo más probable es que al permitir la reventa de juegos digitales se formara un extenso mercado de segunda mano digital muy similar al que encontramos en el mundo de los videojuegos físicos. Los usuarios podremos revender las copias de nuestros juegos, y debido a que estos juegos suelen ser más baratos que las copias físicas, podremos acceder a una serie de videojuegos por muy bajo coste sin daño alguno en ellos.

Tendremos que esperar para ver cómo salen las cosas.