Ya se puede activar Apple Arcade con un truco

Ya podemos activar Apple Arcade. Sí, es cierto que es extraño decir esto debido a que el lanzamiento del servicio es el día 19 de septiembre, por lo que quedan unos cuantos días. Pero, ¿entonces qué está pasando? ¿Puedo activar ya el servicio?

Apple ha tenido a bien el activar Apple Arcade de forma previa para todos los usuarios... instalados en una beta de iOS 13. Sí, ese es el truco necesario para poder tener Apple Arcade activado en nuestro dispositivo con iOS.

Te contamos todo lo necesario para activar Apple Arcade en tu dispositivo con iOS 13 ahora mismo. Recalcamos que es necesario tener dicho software, ya que de lo contrario no podrás activarlo. Y sí, también te explicaremos cómo tener iOS 13 por si no puedes esperar al día 19 de septiembre.

Ya podemos activar Apple Arcade

Apple ha activado el acceso a Apple Arcade desde su App Store. Podremos seleccionar el servicio si entramos en la tienda de apps de Apple y nos registramos con nuestro Apple ID. Hay que tener en cuenta el hecho de que Apple ofrece un mes gratuito para probar Apple Arcade, por lo que a la práctica podremos tener Apple Arcade gratis por ahora. Tras el primer mes nos cobrarán 4.99 euros en el marco del plan familiar.

El truco para conseguir dicho acceso es estar en una beta de iOS 13. Si no has instalado ninguna de las betas de iOS, entonces no podrás acceder a la previa de Apple Arcade. En dicho artículo te explicamos cómo acceder a una de estas betas para tu iPhone en caso de que no quieras esperar al día 19 de septiembre, día de lanzamiento de Apple Arcade.

Si es el caso, debes saber que estás instalando un software no final, por lo que es posible que te encuentres algún que otro fallo en el sistema. Sin embargo estamos a pocos días de la versión estable de iOS 13, por lo que no deberías tener problema alguno.

Si por el contrario no quieres arriesgarte y esperar, debes saber que el día 19 de septiembre se lanza tanto Apple Arcade como iOS 13, por lo que simplemente tendrás que esperar unos pocos días más.

Una vez accedas al mes gratis podrás jugar a todos los juegos del catálogo de Apple Arcade para que disfrutes de ellos sin anuncios ni transacciones internas. Es un detalle que Apple nos deje un mes gratis en un servicio que tiene un precio tan ajustado; sin duda atraerá la atención de muchos.