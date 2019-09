Apple Watch Series 5, ahora con pantalla siempre activa

Hace aproximadamente un año Apple estaba celebrando en estos momentos una de sus famosas presentaciones, también conocidas como Keynotes. Millones de seguidores de la marca suelen seguirlas año tras año para conocer las últimas novedades de la compañía.

Precisamente, el Apple Watch Series 4 fue uno de los protagonistas en la presentación del año pasado. Y no es para menos, ya que dicho reloj inteligente sorprendió a todos al contar con funciones que podrían llegar a salvar la vida a muchas personas, como su detección de caídas y la posibilidad de controlar el ritmo cardíaco.

Pues bien, Apple parece no haberse conformado con eso y, durante la Keynote que se está celebrando este martes, acaba de anunciar su nuevo reloj inteligente: el Apple Watch Series 5. ¡Te contamos todas las novedades!

Nuevo Apple Watch Series 5

Durante los últimos meses no hemos parado de escuchar rumores sobre el lanzamiento de un nuevo Apple Watch, no obstante, hasta ahora no sabíamos gran cosa sobre él. Pero sí, ya es oficial, Apple acaba de mostrar en su Keynote el nuevo Apple Watch Series 5.

Nueva pantalla retina siempre activa

Una de las principales novedades del Apple Watch Series 5 está en su nueva pantalla. A partir de ahora, la pantalla del Apple Watch podrá permanecer siempre activa, gracias a una tecnología que mantiene el brillo bajo mientras no la estemos mirando directamente, para aumentar el brillo en el momento exacto que giramos la muñeca para ver la hora.

Uno de los mejores usos de esta pantalla siempre activa esta en el uso deportivo, donde la experiencia entrenando no era del todo satisfactoria al tener que activar manualmente la pantalla para ver los datos de interés en el reloj.

Nuevo SO y mejoras respecto al Series 4

Como era de esperar, el Series 5 llega con nuevo sistema operativo bajo el brazo, watchOS 6, del que Apple ya había revelado bastantes detalles. La principal novedad es que tendremos una App Store accesible directamente desde el reloj, algo que muchos pedían a gritos.

Por ende, podremos instalar aplicaciones sin ni siquiera tocar el iPhone. Del mismo modo, podremos ejecutarlas directamente en el reloj, lo que ofrece una mayor libertad a los usuarios. WatchOS 6 también tiene nuevas apps nativas, tales como una calculadora, otra para notas de voz y otra para audiolibros.

También tenemos una nueva app para controlar el ciclo menstrual.

El nuevo reloj también cuenta con mejoras en aspectos que, con seguridad, agradecerán todos los usuarios. El Watch Series 5 incorpora un procesador más potente y eficiente, que, a su vez, sirve para alcanzar una mayor autonomía.

El Apple Watch Series 5 ahora tiene un compás, útil para la aplicación de mapas o para orientarnos en otras aplicaciones.

Ahora el botón principal tiene un botón de emergencias que nos permite enviar nuestra ubicación, incluso

Modelos y precios

El diseño del Apple Watch Series 5 no supone un gran lavado de cara respecto al modelo anterior, tampoco creemos que sea algo necesario. En líneas generales se ha mantenido la línea de diseño, aunque sí se han lanzado dos nuevos acabados: uno de cerámica y otro de titanio, así como las ediciones especiales de Nike y Hermes.

El modelo con GPS parte de un precio de 399 dólares, mientras que la versión con LTE parte de 499 dólares. Actualizaremos el artículo cuando tengamos precios en España.

Las reservas comienzan hoy, y podremos recibir el dispositivo el próximo 20 de septiembre.

Respecto al viejo Apple Watch Series 3, su precio baja a los 199 dólares.