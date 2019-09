Windows 10 va a cambiar sus iconos por primera vez: así son

Abre el menú inicio de tu ordenador con Windows 10. ¿Qué ves, aparte de las Tiles? Exacto, los iconos de Windows 10. Los eternos iconos de Windows 10, los cuáles en los últimos meses se han ido adaptando a las líneas de diseño Fluent Design que Microsoft introdujo en el sistema. Pero, ¿recuerdas algún cambio significativo en ellos?

No han sido pocos los usuarios que han pedido a Microsoft que actualizase los iconos de algunas de sus apps como el Explorador de archivos o la app del Tiempo. No son feos en absoluto, pero no tienen en cuenta las líneas Fluent Design que abogan por un diseño más minimalista, similar al Material Design de Google con Android.

Ahora, Microsoft se ha decidido a traer Fluent Design a los iconos principales del sistema (además de los iconos de Office, que han ido actualizándose con el tiempo). Las apps "beneficiadas" son Tiempo, Películas y TV, Calendario, Cámara, Groove Música y Microsoft Solitaire Collection, tal y como adelanta Softpedia.

Los iconos de Windows 10 adoptan Fluent Design

Iconos Windows 10

Estos iconos llegarán al sistema sucesivamente en futuras actualizaciones. Se prevé incluso que llegarán en la versión de Windows 19H2 en unos cuantos meses, presumiblemente junto al cambio de diseño del menú de inicio renovado.

Todos estos iconos adoptan líneas más modernas y minimalistas, más acordes a los cambios que sufrieron los iconos de las apps de Office que hace ya tiempo que lo adoptaron. El cambio que más notaremos a priori los usuarios será el del Explorador de archivos, cuyo icono también se verá renovado.

Icono de Explorador de archivos Softpedia

Hay que aclarar que no habrá una fuerte renovación junto al cambio de icono; la actualización, salvo sorpresa de Microsoft, radicará únicamente en el diseño de este icono. Para ello, tendremos que esperar como mínimo a la 20H1 para ver las novedades que Microsoft tiene preparadas en este aspecto.

Desafortunadamente no hay una fecha clara para la llegada de estos iconos. Si bien no se barajan fechas exactas, Windows buscará adoptar una nueva estética más propia de Windows 10, dejando atrás el minimalismo que se inició con Windows 8 hará ya varios años.

Por otra parte, podemos esperar que estos iconos lleguen más pronto que tarde debido a que no requieren de una actualización de sistema para recibirlos. Tal y como pasase con las apps de Office 2016 y 2019, Microsoft puede lanzar estos iconos junto a actualizaciones vía Microsoft Store, de forma que no dependamos de una actualización de sistema para implementarlos ya que estos iconos están al margen del sistema.

Vía | Softpedia / ADSLZone