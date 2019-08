Televisores tendrán un "modo del cineasta", fiel a la visión del director

Da igual el televisor que tengas, no importa lo que te hayas gastado en él o lo nuevo que sea: es muy probable que no estés disfrutando de tus películas como deberías. La culpa la tienen el "suavizado de imágenes" y otras técnicas implementadas por los fabricantes en los últimos años.

La competencia en el sector es tan dura, que los fabricantes han buscado métodos para conseguir una imagen más clara y unos movimientos más fluidos; para ello, han desarrollado filtros y algoritmos que modifican el vídeo para conseguir que nos fijemos cuando vemos el televisor en una tienda o centro comercial.

Además de filtros que aportan más brillo o contraste a la imagen, también son muy comunes los algoritmos de interpolación, que insertan frames en el vídeo para que parezca más fluido de lo que es.

Televisores que respetan la visión del director

Esta guerra entre los fabricantes de televisores tiene una víctima colateral: la visión artística de los creadores. Estas tecnologías, aunque impresionantes, también cambian irremediablemente la fotografía y el estilo del director. Lo que ves no se parece mucho a lo que el director quería que vieses.

En los últimos meses estamos viendo una rebelión contra estas técnicas, y algunos directores y actores han llegado a pedir públicamente que desactivemos estas funciones en nuestros televisores.

Ahora la UHD Alliance, compuesta por algunos de los principales fabricantes del sector como Sony, Toshiba, LG, Philips, Panasonic o Samsung, ha anunciado la creación de un nuevo modo diseñado para respetar las decisiones de los directores.

Este "Filmmaker Mode", o "modo del cineasta", en realidad se centrará en desactivar todo el post-procesado implementado en el televisor, incluyendo el suavizado de imagen. También se asegurará de respetar la relación de aspecto original (incluso si eso supone mostrar barras negras), el color y la tasa de frames original.

Por lo tanto, el resultado debería ser muy parecido a lo que el director imaginaba. Hay que aclarar que cada televisor trabaja de manera diferente y no tiene las mismas características; por eso, si comparas dos televisores diferentes con este modo, verás diferencias en el tratamiento del color, el brillo y el contraste.

Aún así, el nuevo modo se llamará igual en todos los televisores, y ejecutará los mismos cambios cuando lo activemos. Será reconocible por el mismo logotipo en todos los fabricantes.

Filmmaker Mode UHD Alliance

Directores como Rian Johnsson (Star Wars: The Last Jedi) y Chirstopher Nolan (la trilogía The Dark Knight) han elogiado esta decisión, afirmando que el nuevo modo será una "expresión limpia y clara" de lo que debe ser la película.

El nuevo modo irá llegando poco a poco a los televisores de los miembros de la UHD Alliance, pero no hay fechas concretas. Vizio ha sido la más concreta, afirmando que el modo estará disponible en los nuevos televisores que lanzará en el 2020.