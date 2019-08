Vídeo: roban un Tesla haciendo creer al coche que tienen la llave

Presuntos ladrones robando un Tesla mr.h.vadgama / captura de The Daily Mail

Las llaves físicas están empezando a ser cosa del pasado en el sector automovilístico. La mayoría de coches modernos pueden ser abiertos con sólo pulsar un botón, y en algunos eso ni siquiera es necesario: el coche detecta automáticamente la presencia del conductor y desbloquea las puertas.

Algunos modelos también permiten deshacerse de la llave completamente, abriendo el coche con el móvil o con una tarjeta; los Tesla son capaces de eso, por ejemplo.

Es conveniente, desde luego, pero también abre nuevos tipos de ataques. Mientras que antes un ladrón no tenía más remedio que hacerse con la llave si quería entrar en nuestro coche, ahora la cosa se ha complicado, y al mismo tiempo, se ha simplificado.

El robo de un Tesla, en 30 segundos

En teoría, el proceso de abrir un coche moderno es complejo. La llave tiene una clave criptográfica que identifica al propietario; el coche escanea constantemente sus alrededores, y cuando detecta la presencia de la llave, desbloquea las puertas. Normalmente hay más pasos que dar, pero la idea básica es esa.

En respuesta, los ladrones de coches han ideado nuevos métodos para hacerse con los vehículos más solicitados. El más llamativo consiste en usar un repetidor para ampliar la señal, y que el coche se crea que el propietario está cerca. Hoy The Daily Mail ha publicado un vídeo compartido en Newsflare, en el que dos ladrones usan este método para robar un Tesla Model S como si nada.

Como veis en el vídeo, uno de los criminales se acerca a la puerta con un aparato y las manos en alto; entonces se para y espera un momento. Al poco, los intermitentes del coche parpadean, indicando que las puertas se han desbloqueado, y entonces aparece el compinche, que abre la puerta, arranca el coche, y huye con él (el vídeo fue grabado en el Reino Unido, por eso entra por la derecha).

Estos ladrones se basan en que, cuando entramos en casa, normalmente dejamos las llaves en la entrada. Es decir, que entre la puerta y la localización de la llave puede haber un metro o dos a lo sumo. Uno de los ladrones usa un repetidor para extender el rango de detección del coche, y así "pillar" la llave; el coche se cree que la llave está cerca de la puerta, y por eso la desbloquea automáticamente.

El proceso apenas dura 30 segundos, y los ladrones desaparecen rápidamente con el propio coche. The Daily Mail no ha podido confirmar el robo del coche; la persona que subió el vídeo afirma que era un préstamo de su hermano. Sin embargo, no es un método nada raro hoy en día, y ya ha sido demostrado anteriormente con modelos de gama alta.

A principios de año, un grupo de consumidores británico analizó la seguridad de estos sistemas de arranque sin llave, descubriendo vulnerabilidades en la inmensa mayoría.