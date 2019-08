Las charlas TED que no deberías perderte antes de ir a una entrevista de trabajo

Las entrevistas de trabajo suelen generar nervios entre aquellos que optan al empleo, algo completamente normal teniendo en cuenta la importancia de esa especie de prueba. Como es lógico, cada uno es libre de enfrentarse a una entrevista a su manera, sin embargo, creemos que nunca está de más aportar nuestro granito de arena.

Por esa razón en este artículo vamos a hablarte de varias charlas TED que podrían ayudarte en esos momentos tan difíciles. Por si lo desconoces, las charlas TED son vídeos de expertos muy influyentes en multitud de campos, tales como: educación, negocios, ciencia, tecnología, etcétera.

Cada una de ellas dura como máximo 18 minutos y trata temas de gran interés. Si no sabes inglés, ¡no te preocupes! Todas ellas cuentan con subtítulos en castellano. ¡Empezamos!

Cómo mantener la calma

Estar estresado no es una sensación muy agradable, ¿verdad? Pese a ello, el cerebro del ser humano ha evolucionado durante miles de años para liberar cortisol en situaciones estresantes, inhibiendo así el pensamiento racional y lógico, lo que podría ayudarte a sobrevivir si, por ejemplo, te ataca un león.

Daniel Levitin, un famoso neurocientífico, dio una charla TED precisamente sobre el nerviosismo. Éste cree que hay una manera de evitar cometer errores críticos en situaciones estresantes, cuando los pensamientos se nublan. Levitin tiene claro que todos fallaremos de vez en cuando, no obstante, piensa que es posible adelantarse a algunos de esos fallos. Aquí os dejamos la charla en cuestión:

Cómo mantener la calma cuando se sabe que se va a estar estresado

Habla así y todos te escucharán

Al margen de hacerlo mejor o peor, todos sabemos hablar, pero, por desgracia eso no significa que nos estén prestando la atención que queremos. ¿Alguna vez has sentido que nadie te escuchaba mientras hablabas?

Julian Treasure, experto en sonido y comunicación, aborda esta problemática en su charla. Te aconsejamos verla, puesto que podría ayudarte a arreglarlo mediante ejercicios vocales tremendamente útiles y varios consejos que podrás aplicar a la hora de comunicarte con alguien.

Cómo hablar de forma que la gente te quiera oir

La relevancia del lenguaje corporal

Todos tenemos un lenguaje corporal del que, en muchas ocasiones, ni siquiera somos conscientes. Pese a ello, nuestras posturas o movimientos dicen mucho a las personas con las que nos comunicamos. Como es obvio, los encargados de entrevistarnos son conscientes de ello y atienden a nuestro lenguaje corporal.

Amy Cuddy, psicóloga de éxito, explica que estar de pie en una postura de confianza puede aumentar nuestro nivel de confianza pese a no sentirnos demasiado seguros. Según la experta es una manera de aumentar nuestras posibilidades de éxito. Te dejamos aquí su charla entera:

El lenguaje corporal moldea nuestra identidad

No hay ningún método que pueda servirte al 100% para triunfar en una entrevista, pero, no cabe duda que consejos de personas tan influyentes como las que participan en las charlas TED podrían servirte para sacar enseñanzas importantes. ¡El saber no ocupa lugar!