Whatsapp para iOS tendrá que cambiar cómo funciona, obligada por Apple

Apple ha implementado cambios que se pondrán en marcha a partir de iOS 13 y que pueden cambiar la manera en la que funcionan muchas apps. Esto forma parte de un nuevo impulso por la privacidad de la compañía de la manzana, que busca así diferenciarse de la competencia.

En concreto, a partir de iOS 13 las apps no podrán ejecutar protocolos VoIP (voz por Internet) en segundo plano. Esta es una práctica muy común en muchas apps, por lo que los desarrolladores tendrán que crear nuevas versiones que se adapten a las nuevas reglas.

Aunque se espera que iOS 13 sea lanzado el próximo septiembre, Apple es consciente de que no se trata de un cambio pequeño, y ha otorgado un "periodo de gracia" hasta abril de 2020. Si no implementan los cambios para entonces, pueden ser expulsados de la App Store y perder acceso a los millones de usuarios de iPhone y iPad.

Whatsapp para iOS, entre las afectadas

Los servicios VoIP permiten realizar llamadas a través de Internet, en vez de la red telefónica. Prácticamente cualquier app de mensajería que se precie tiene esa opción, pero lo que tal vez no sabías es que el VoIP está activado incluso aunque no estés llamando a nadie.

Muchas de estas apps mantienen sus servicios VoIP activos en segundo plano, cuando no estamos usando la app directamente. El motivo oficial que dan los desarrolladores es que así las llamadas se pueden hacer de manera más rápida; como el servicio ya está activo, la conexión es inmediata y el usuario no tiene que esperar.

Sin embargo, mantener ese servicio activo también permite que las apps obtengan más información del usuario y del dispositivo. Apple ha encontrado casos de apps que recopilan datos de esta manera, saltándose las limitaciones que tienen cuando la app no está en primer plano.

El cambio implementado en iOS afectará a muchas apps, que tendrán que reescribir la manera en la que funcionan sus servicios VoIP. Sin embargo, a nadie se le escapa que la mayor afectada será Facebook, que usa esta técnica en Whatsapp y Facebook Messenger.

Apple ha centrado su marketing en la privacidad, y en cómo es una compañía tecnológica "diferente al resto"; en concreto, Tim Cook ha llegado a criticar públicamente a Facebook y la manera en la que gana dinero con los datos de los usuarios. Apple afirma que quiere proteger a sus usuarios, implementando más limitaciones a lo que estas compañías pueden obtener de nuestros dispositivos.

Sin embargo, la respuesta de Facebook a The Information ha sido bastante clara: no usan VoIP en segundo plano para obtener datos de los usuarios, sólo para mejorar el servicio. También han mostrado un tono conciliador, afirmando que están trabajando con Apple para modificar sus apps, unos cambios que no son "insignificantes", pero que son posibles.

Esta es la segunda vez en lo que llevamos de año que Whatsapp se ha visto afectada por cambios en iOS. El pasado junio la app se actualizó para evitar que otros usuarios pudiesen descargar nuestra foto de perfil, también en aras de la privacidad.