Santalucía lanza un seguro de ahorro ligado a la deuda italiana y al S&P 500 con un cupón del 12,30% al vencimiento

Santalucía ha lanzado una nueva emisión de su seguro de ahorro estructurado Maxiplan Inversión Premium. En concreto, el producto está vinculado a la deuda pública italiana y a la evolución del índice S&P 500 Daily Risk Control 5%.

El producto ofrece un cupón del 12,30% al vencimiento, equivalente a una TAE del 2,28%, además del 60% de la revalorización que registre el índice de referencia durante la vida de la estructura.

La aseguradora ha detallado este martes que el seguro se comercializará hasta el 14 de enero de 2027, salvo que se agote antes el volumen disponible.

La contratación exige una prima única mínima de 10.000 euros y la estructura comenzará el 15 de enero de 2027, con vencimiento previsto para el 8 de marzo de 2032, lo que supone un plazo de cinco años y casi dos meses.

El índice de referencia es el S&P 500 Daily Risk Control 5%, un indicador construido sobre el S&P 500, que reúne a 500 de las mayores compañías cotizadas de Estados Unidos. La referencia incorpora un mecanismo de ajuste de la exposición para tratar de mantener la volatilidad bajo control.

Con esta nueva emisión, Santalucía ofrece a los ahorradores una alternativa que combina la vinculación a la renta fija soberana italiana con la posible evolución de las grandes compañías estadounidenses. El rendimiento final dependerá, además del cupón prefijado, del comportamiento bursátil del índice durante el periodo de vigencia.

La entidad señala que el producto busca "aprovechar las perspectivas de las grandes empresas norteamericanas en un entorno marcado por la volatilidad de los mercados".

El seguro incluye una remuneración adicional del 1,20% TAE sobre la aportación realizada por los días transcurridos entre la contratación y el inicio de la estructura, previsto para mediados de enero de 2027.

Maxiplan Inversión Premium incorpora ventanas de liquidez mensuales, si bien las condiciones de reembolso dependerán de los términos establecidos en la póliza. El producto cuenta asimismo con cobertura en caso de fallecimiento.

La iniciativa se enmarca en la estrategia de Santalucía de ampliar su oferta de soluciones de ahorro e inversión asegurada para clientes que buscan combinar una rentabilidad pactada a vencimiento con exposición parcial a los mercados financieros.