Mapfre se posiciona como la aseguradora líder en Latinoamérica tras destronar a la brasileña Bradesco

Mapfre se ha situado como el primer grupo asegurador de Latinoamérica por volumen de negocio, con unos ingresos de 9.400 millones de euros.

En concreto, la aseguradora ha crecido más de un 1% en 2025, según el último 'Ranking de grupos aseguradores en América Latina' elaborado por Mapfre Economics.

De esta forma, el grupo español recupera la primera posición de la clasificación en un ejercicio marcado por la menor expansión de la actividad aseguradora en la región y por la evolución desigual de los principales mercados.

Bradesco, que encabezaba el ranking en la edición anterior, desciende al segundo puesto después de registrar una caída del 13,2% en sus ingresos, hasta 10.301 millones de dólares (8.767 millones de euros).

El retroceso se explica principalmente por el deterioro del ramo de Vida Ahorro en Brasil y por la depreciación del real, que penalizó especialmente a los grupos con una elevada exposición al mercado brasileño.

Mapfre Economics atribuye el relevo en el liderazgo al modelo de negocio diversificado de Mapfre en Latinoamérica, que permitió al grupo compensar las oscilaciones de los distintos mercados nacionales.

Brasilprev, también afectada por la evolución del mercado brasileño y del real, cayó de la tercera a la sexta posición del ranking. Sus primas se redujeron un 27,8%, hasta 7.510 millones de dólares (6.392 millones de euros).

México

El grupo suizo Zurich ocupó la tercera posición, con 9.012 millones de dólares en primas (7.670 millones de euros), seguido de MetLife, con 7.991 millones de dólares (6.801 millones de euros), y Grupo Nacional Provincial (GNP), con 7.537 millones de dólares (6.415 millones de euros).

Tanto MetLife como GNP se beneficiaron de la evolución del mercado mexicano. MetLife concentra en México el 59% de su actividad, mientras que GNP desarrolla allí el 100% de su negocio. Según Mapfre Economics, México volvió a actuar como el "principal motor de crecimiento" del seguro latinoamericano.

El volumen total del mercado asegurador latinoamericano aumentó un 1,5% en 2025, hasta 218.345 millones de dólares (185.833 millones de euros). Sin embargo, la evolución fue muy diferente entre los negocios de Vida y No Vida.

El ramo de No Vida creció un 4,6%, hasta 127.300 millones de dólares (108.345 millones de euros), mientras que el negocio de Vida retrocedió un 2,6%, hasta aproximadamente 91.000 millones de dólares (77.450 millones de euros).

La menor demanda de productos de ahorro se vio agravada por la depreciación del real brasileño. Aunque el negocio de Vida cayó un 6% en moneda local, el descenso alcanzó el 16,7% al medirlo en dólares.

Mapfre mantuvo su liderazgo en el segmento de No Vida, con un volumen de primas de 7.329 millones de dólares (6.238 millones de euros) y una cuota de mercado del 5,8%.

En el negocio de Vida, las dos principales compañías brasileñas intercambiaron sus posiciones. Bradesco encabezó la clasificación, con 8.334 millones de dólares en primas (7.093 millones de euros), por delante de Brasilprev, con 7.510 millones de dólares (6.392 millones de euros). MetLife ocupó el tercer puesto, con 5.626 millones de dólares (4.788 millones de euros).

El mercado latinoamericano de Vida presenta una concentración significativamente superior a la del negocio de No Vida. Las diez mayores compañías reúnen el 53,8% del total de las primas del ramo, mientras que las 25 primeras concentran el 78%.

En No Vida, por el contrario, las diez principales aseguradoras representan el 37,5% del mercado y las 25 primeras alcanzan una cuota conjunta del 62%.