Las aseguradoras españolas mantienen una solvencia del 236%, más del doble de la exigencia regulatoria

La ratio media de solvencia de las as aseguradoras españolas se situó en el último ejercicio en el 236%, un punto porcentual más que en 2024, según se desprende de un informe elaborado por EY.

En concreto, la mayoría de las entidades presenta ratios situadas entre el 150% y el 250%, mientras que algunas superan ampliamente el 300% e incluso el 400%.

El volumen agregado de primas aumentó casi un 19% respecto al año anterior, hasta alcanzar los 77.829 millones de euros. Los mayores incrementos se produjeron en los negocios de Vida y en las compañías mixtas, con avances cercanos al 30%, impulsados por los productos de ahorro y la recuperación de la demanda.

El sector asegurador español cuenta con una posición de "fortaleza estructural" tanto en lo que se refiere a rentabilidad como a los niveles de solvencia,

Por su parte, las provisiones técnicas crecieron un 5,9%, a un ritmo inferior al de las primas, reflejando un entorno de "mayor estabilidad financiera" y una evolución "más controlada" de las obligaciones futuras del sector.

"Los datos ponen de relieve la fortaleza estructural del sector asegurador español. Las entidades mantienen niveles de solvencia ampliamente superiores a los requerimientos regulatorios y continúan demostrando la solidez de los balances, así como una elevada capacidad para absorber riesgos y adaptarse a cambios económicos y financieros", ha afirmado el socio responsable del Sector Seguros de EY, Carlos Martín Alonso.

El informe también pone de manifiesto que las aseguradoras españolas continúan apostando por una "estrategia de inversión prudente". Los bonos y otros activos de renta fija siguen siendo el principal componente de las carteras de estas compañías, especialmente en las entidades de Vida, donde representan casi el 88% del total invertido.

Por otro lado, el informe recuerda que la próxima revisión de la normativa prudencial Solvencia II, cuya aplicación está prevista a partir de 2027, incorporará nuevas exigencias relacionadas con la liquidez, la sostenibilidad, los riesgos climáticos, la ciberseguridad y la proporcionalidad regulatoria.

"Aquellas compañías capaces de integrar la gestión del riesgo en la toma de decisiones estratégicas estarán mejor posicionadas para generar confianza, proteger a sus asegurados y aprovechar las oportunidades de crecimiento que ofrece el mercado en los próximos años", ha apostillado Martín Alonso.