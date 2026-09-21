Zurich se alía con WTW para implantar su solución 'Radar' a nivel global en los mercados de seguros del grupo suizo

Zurich ha anunciado un acuerdo con WTW para implantar globalmente Radar, la solución integral de WTW para la fijación de precios y suscripción, según ha informado este lunes.

WTW ha detallado que el acuerdo busca "mejorar la sofisticación y dinamismo del pricing y la selección de riesgos" en los mercados de seguros de la aseguradora suiza a escala mundial.

Este nuevo acuerdo global se basa en el previamente existente entre ambas compañías y lo amplía significativamente.

En esta línea, Jesús Catalán, responsable de ventas de tecnología para Iberia, ha remarcado que "en España, el mercado asegurador afronta una presión creciente por mejorar la precisión y rapidez en la tarificación, optimizar las primas y realizar la mejor selección de riesgos en un entorno cada vez más competitivo. Soluciones integrales como Radar, que integran tarificación, suscripción y siniestros en una única plataforma con capacidades avanzadas de inteligencia artificial, permiten a las aseguradoras tomar las mejores decisiones de manera realmente ágil y bien fundamentada".

Y ha añadido que "el acuerdo entre WTW y Zurich es una señal clara de hacia dónde se dirige el sector: la tecnología ya no es un complemento, sino el núcleo de cualquier estrategia de crecimiento sostenible", afirma Jesús Catalán, responsable de ventas de tecnología para Iberia".

Por su parte, Soledad Mune, responsable global de Transformación del Negocio de Particulares en Zurich, ha subrayado que "la mejora en la sofisticación de la tarificación y la selección de riesgos es fundamental para la rentabilidad a largo plazo en el segmento de particulares. WTW aporta un conocimiento probado y fiabilidad, y Radar ofrece una plataforma de tarificación líder en el mercado, con una amplia implantación global y facilidad de escalado gracias a una infraestructura tecnológica centralizada. Confiamos en seguir aprovechando la experiencia de WTW".

Asimismo, Georgy Matov, director general y responsable de la relación global con Zurich en Insurance Consulting and Technology de WTW, ha enfatizado que "aplicaremos nuestra profunda experiencia sectorial y nuestras soluciones tecnológicas para ayudar a Zurich a mejorar sus capacidades de tarificación y gestión del riesgo, con funcionalidades avanzadas en monitorización, analítica, toma de decisiones y despliegue".