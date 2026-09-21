Occident actualiza su seguro de salud para ofrecer un acceso a la sanidad privada "más flexible"

Occident ha actualizado su seguro Salud Reembolso Mixto con el objetivo de responder a la "búsqueda de una atención sanitaria más flexible, con capacidad para elegir cómo, dónde y qué profesional quiere que le atienda", según ha informado este lunes.

La aseguradora ha detallado que "la nueva propuesta combina el acceso al amplio cuadro médico de la compañía, sin copagos y sin límite de uso, con la posibilidad de acudir a especialistas y centros fuera de esta red mediante el reembolso de los gastos médicos, tanto en España como en el extranjero".

Esta evolución responde a una tendencia creciente del mercado, en la que los clientes valoran no sólo la calidad asistencial, sino también la rapidez en el acceso a la atención, la libertad de elección y la posibilidad de gestionar su salud de forma cada vez más cómoda y personalizada.

Para dar respuesta a estas necesidades, Occident ha lanzado este nuevo producto que refuerza las coberturas disponibles mediante reembolso.

En la garantía hospitalaria, el seguro ofrece hasta 150.000 euros anuales por asegurado, mientras que la garantía extrahospitalaria alcanza los 30.000 euros anuales por asegurado.

Los asegurados también pueden acceder fuera del cuadro médico a servicios como fisioterapia y rehabilitación, psicología, pruebas diagnósticas o tratamientos de quimioterapia y radioterapia, además de prestaciones hospitalarias como prótesis, determinadas cirugías láser o tratamientos relacionados con patologías congénitas.

Asimismo, el producto incorpora una nueva cobertura de inmunoterapia.

De este modo, los clientes no quedan limitados a una única forma de acceder a la asistencia sanitaria: pueden utilizar de forma ilimitada y sin copagos el cuadro médico de Occident para su atención habitual y, cuando lo prefieran, recurrir a profesionales o centros de su elección mediante la modalidad de reembolso, dentro de los límites establecidos en la póliza.

Al respecto, la directora del producto de Salud de Occident, Oihane Susperregui, ha señalado que "con esta actualización damos respuesta a una demanda creciente de flexibilidad por parte de los asegurados. Queremos que cada persona pueda decidir cómo quiere gestionar su salud, combinando la profesionalidad y amplitud de nuestro cuadro médico con la posibilidad de elegir otros profesionales cuando lo considere necesario, sin renunciar a una atención ágil y accesible".