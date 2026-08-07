Generali gana 2.538 millones de euros en el primer semestre del año, un 17,9% más

El grupo asegurador italiano Generali cerró el primer semestre de 2026 con un beneficio neto de 2.538 millones de euros.

Esta cifra supone un incremento del 17,9% en comparación con el mismo periodo del año anterior, según ha informado.

El resultado neto ajustado, descontando volatilidad de inversiones, hiperinflación, intangibles y otros extraordinarios, fue de 2.543 millones de euros, un 13,7% que el dato comparable del primer semestre de 2025.

Las primas brutas de Generali registradas entre enero y junio fueron de 53.419 millones de euros, un 5,8% más.

En concreto, las primas del segmento de Vida crecieron un 5,5%, hasta los 33.449 millones de euros, mientras que las de No Vida fueron de 19.971 millones, un 6,3% más.

Por su parte, el resultado operativo consolidado del grupo alcanzó los 4.505 millones en el semestre.

El resultado operativo de España fue de 116 millones en el segmento de Vida, un 14,9% más; y de 159 millones en No Vida, lo que supone una mejora del 51,4%.

Activos bajo gestión

La división de gestión de activos y patrimonial terminó el semestre con un resultado operativo de 735 millones de euros, un 31,3%, impulsado en gran medida por Banca Generali. El total de activos bajo gestión fue de 944.038 millones de euros, un 4,9% más.

"De cara al futuro, mantendremos esta evolución positiva gracias a nuestra consistencia, disciplina y visión a largo plazo, y seguiremos plenamente comprometidos con los ambiciosos objetivos de nuestro plan y con la creación de valor para todos nuestros grupos de interés", ha asegurado el consejero delegado de Generali, Philippe Donnet.

El grupo asegurador también ha anunciado un programa de recompra de 500 millones de euros, que se podrá ejecutar en uno o varios tramos y sin superar el 2% del capital social de la empresa.