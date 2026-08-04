Reale Seguros refuerza su estrategia ESG con una nueva dirección de sostenibilidad

Reale Seguros ha dado un nuevo impulso a su estrategia ESG con la creación de una Dirección de Sostenibilidad, Relaciones Institucionales y Reale Foundation España.

Estará liderada por Arancha Escalada y con reporte directo al consejero delegado, Ignacio Mariscal.

La medida figura entre los principales hitos de la Memoria de Sostenibilidad 2025 de la compañía.

"La sostenibilidad en Reale Seguros no se limita a una declaración de intenciones, sino que constituye todo aquello que guía nuestras decisiones, operaciones y procesos diarios. El equilibrio entre el crecimiento económico y la aportación positiva a las personas y a los territorios en los que operamos es lo que nos ha definido como organización a lo largo de nuestra historia", ha afirmado Ignacio Mariscal, Consejero Delegado de Reale Seguros.

La aseguradora subraya su apuesta por las personas con un 98,1% de contratos indefinidos y una subida salarial media del 4,2%, por encima del convenio y de la referencia del sector.

Además, la mujer representó el 63% de las incorporaciones a puestos de gerencia de red y el 57% de las promociones internas, mientras que ya supone el 55% de la plantilla total.

En materia medioambiental, Reale Seguros asegura que utilizó energía 100% renovable en todas sus sedes y oficinas y redujo un 59% sus emisiones directas de CO2 de alcance 1 en 2025.

También impulsó la videoperitación, con la que evitó 357,6 toneladas de emisiones por desplazamientos, y apoyó a través de Reale Foundation proyectos de biodiversidad y restauración ambiental en distintos puntos de España.