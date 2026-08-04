Carrefour y Mapfre inician la venta de seguros con un 3% de acumulación en el ChequeAhorro

Carrefour y Mapfre han iniciado esta primera semana de agosto la actividad comercializadora de su alianza en seguros.

De esta forma, tanto al contratar nuevas pólizas de los principales productos de seguros, como al renovar éstas, "los clientes disfrutarán de un 3% de acumulación en su ChequeAhorro", han explicado ambas compañías en un comunicado.

La alianza se ejecutará a través de la Agencia de Seguros Vinculada de Carrefour, con los primeros productos ya disponibles para los clientes de la cadena de distribución.

Así, los clientes podrán contratar inicialmente seguros de accidentes, decesos y aseguramiento de la cesta de la compra, a los que se irán sumando progresivamente nuevas soluciones adaptadas a sus necesidades.

Ambas compañías han detallado que "el valor diferencial de la oferta es su integración total con las ventajas de ahorro de El Club Carrefour".

Los socios podrán informarse y suscribir sus pólizas de forma sencilla a través de canales digitales y telefónicos.

Este arranque operativo se produce tras el acuerdo en exclusiva anunciado a principios de 2026, por el que Mapfre se convirtió en el socio exclusivo de seguros de Carrefour y la correduría del distribuidor se transformó en una agencia de seguros vinculada que distribuirá en exclusiva productos de la aseguradora.

El acuerdo, que no incluye toma de participación accionarial entre las dos entidades, permite a Carrefour ampliar su oferta de productos y servicios con la propuesta de valor en materia de seguros de la mano de Mapfre.