Solunion reestructura su cúpula directiva en Latinoamérica con nuevos nombramientos

Solunion, la compañía de seguros de crédito y caución, ha anunciado una serie de nombramientos directivos en su estructura de Latinoamérica que se harán efectivos a partir del próximo 1 de octubre de 2026.

En concreto, Alejandro Albar Cisneros ha sido nombrado Regional Manager de Solunion América Central y Caribe, por lo que se trasladará a Panamá desde Buenos Aires, donde se desempeña como Country Manager de Argentina y líder de la actividad en Uruguay y Paraguay.

Albar asumirá este rol en sucesión de Ana Bravo de Laguna, quien se incorporará a Mapfre, accionista de la compañía, como nueva CEO de Mapfre Costa Rica.

Cabe destacar que Albar forma parte de Solunion desde 2018, habiendo ejercido roles clave en España antes de asumir la dirección del mercado argentino en abril de 2023.

Por otro lado, Ignacio Griguoli asumirá la posición de Country Manager de Solunion Argentina en reemplazo de Albar, liderando además las operaciones en Uruguay y Paraguay.

Ignacio Griguoli Solunion

Griguoli ocupa actualmente el cargo de Responsable de Riesgos, Siniestros y Recobro en dicho país, área a la que se unió en 2018 aportando una sólida trayectoria en el sector bancario y asegurador.