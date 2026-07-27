Los seguros de coche marcan un máximo histórico en el segundo trimestre de 2026

El precio medio del seguro de coche alcanzó un máximo histórico en el segundo trimestre de 2026, tras encarecerse un 7,45% interanual y situarse en 1.411,94 euros, según el índice de precios elaborado por el comparador Kelisto.

Frente al primer trimestre del año, la subida fue aún más pronunciada, del 12,73%. En concreto, 159,47 euros más de media al año.

El incremento estuvo impulsado sobre todo por las pólizas a todo riesgo, cuyo coste medio se elevó hasta 3.165,91 euros, un 12,68% más que un año antes, con un sobrecoste de 356,26 euros.

Según Kelisto, la evolución confirma una tendencia alcista sostenida en el mercado asegurador del automóvil, con especial presión sobre las coberturas más completas.

La portavoz de seguros de la compañía, Virginia Cordero, atribuye el encarecimiento a factores como la edad y la experiencia del conductor, la inflación y el aumento de la siniestralidad.

Diferencias por modalidad

El seguro a terceros, la opción más básica, se abarató un 6,51% respecto al segundo trimestre de 2025, hasta una prima media de 503,01 euros.

El terceros ampliado también descendió en comparación interanual, un 4,62%, hasta 566,89 euros, aunque ambos productos subieron ligeramente frente al primer trimestre del ejercicio.

De hecho, la presión al alza se concentra en el todo riesgo sin franquicia, que sigue marcando máximos históricos.

El comparador explica que este comportamiento responde a que estas pólizas son las que más coste generan a las aseguradoras, especialmente en un contexto de reparaciones más caras y mayor siniestralidad.

Respecto a la prima media del seguro de coche, el comparador destaca que ha superado los 1.000 euros durante todos los meses de 2026.

Enero fue el mes más barato, con una media de 1.249,40 euros, mientras que junio se ha situado, por ahora, como el mes más caro, con 1.476,82 euros.

Precio por perfil

Kelisto apunta además a la diferencia de precio por perfil: un conductor menor de 24 años ha pagado en este trimestre más del doble que uno de entre 35 y 44 años.

También recuerda que la inflación, con un IPC adelantado del 3,2% a finales de junio, sigue encareciendo piezas, mano de obra y reparaciones.

Pese al alza generalizada, el comparador calcula que es posible ahorrar hasta un 53%, equivalente a 195 euros al año, si se comparan ofertas y se cambia a la póliza más barata dentro de su ranking.

Entre las recomendaciones que plantea figuran revisar coberturas, mantener un buen historial de siniestralidad y valorar la contratación de varios seguros con una misma compañía.